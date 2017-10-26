В Калининграде аэропорт не отправляет рейсы из-за угрозы взрыва

Финансы

Новости

Цена барреля нефти Brent превысила $59

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне превысила $59 за баррель, кратковременно поднявшись до $59,2. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $59 за баррель месяц назад - 26 сентября 2017 г.

Котировки валют на Московской бирже не отреагировали на падение цен на нефть. Так, курс доллара в ходе торговой сессии на Московской бирже по состоянию на 20.45 вырос на 13,25 коп. до 57,88 руб., а курс евро упал на 72 коп. до 67,49 руб.

На минувшей неделе президент Владимир Путин заявил, что Россию устраивает цена на нефть выше $50 за баррель, установившаяся в результате сделки ОПЕК+. «Вот мы скоординировали свою позицию со странами ОПЕК и прежде всего с Саудовской Аравией на рынке энергоносителей — и цена держится стабильно за $50. Мы считаем это справедливой ценой. Нас вполне устраивает. Это результат нашей совместной работы», — сказал Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».