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СКР предъявил обвинение Софье Апфельбаум

Следственный комитет России предъявил обвинение в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК директору РАМТ Софье Апфельбаум, сообщила ее адвокат Ирина Поверинова. По ее словам, завтра, 27 октября, Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос об избрании Апфельбаум меры пресечения.

Сегодня Апфельбаум задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, Апфельбаум в 2011-2014 гг., будучи директором департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры, завышала объем субсидий АНО «Седьмая студия» по проекту «Платформа».

«Вступив в сговор с художественным руководителем АНО «Седьмая студия» Серебренниковым, Апфельбаум... подписывала с данной организацией соглашения о предоставлении государственных субсидий в сумме свыше 214 млн руб. и обеспечивала последующее согласование отчетной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий, чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 млн руб.», - пишет СКР.

Сама Апфельбаум не признает вину, сообщили сегодня источники в ее окружении. Апфельбаум не могла контролировать расходование средств на «Платформу», «так как уволилась из Министерства культуры до получения отчета от "Седьмой студии" по расходованию выделенных бюджетных средств», сказал один из источников ТАСС.

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