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Трамп рассказал, почему он полностью отказался от алкоголя и сигарет

Президент США Дональд Трамп рассказал, почему он полностью отказался от курения и употребления алкоголя. По словам политика, его старший брат, Фред Трамп, страдал от алкоголизма и умер в 43 года.

«У меня был брат, Фред. Отличный парень, самый красивый парень, замечательный человек, намного лучше меня. <…> Но у него была проблема. У него была проблема с алкоголем, и он говорил мне: «Не пей, не пей», — приводит слова Трампа газета The Washington Post.

Трамп подчеркнул, что уважал брата, поэтому послушал его. «Я усвоил этот урок благодаря Фреду», — сказал президент.