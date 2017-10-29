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В Пентагоне заявили о возросшей ядерной угрозе со стороны КНДР

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что из-за ядерных испытаний угроза со стороны КНДР в последнее время стала более серьезной. Об этом он сказал в ходе визита в Южную Корею.

«В последние несколько месяцев Северная Корея провела два испытания межконтинентальных баллистических ракет, запустила две баллистические ракеты средней дальности над Японией и провела пятое ядерное испытание», — констатировал Мэттис, слова которого приводятся на сайте Пентагона.

«Я здесь, чтобы подтвердить приверженность Америки нашему двустороннему альянсу», — отметил министр. США готовы защищать своих союзников, в том числе Южную Корею, добавил он.