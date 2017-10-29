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Минобороны опубликовало видео с новым многоцелевым истребителем Су-30СМ

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором демонстрируются возможности нового двухместного многоцелевого истребителя Су-30СМ. Самолет способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

Маневренность и летные качества Су-30СМ позволяют пилотам выполнять самые сложные фигуры одиночного и группового пилотажа, такие как «колокол», «кобра», «плоский штопор», «петля Нестерова».

Два новых истребителя Су-30СМ поступили в авиационный полк Западного военного округа (ЗВО) в Курске. «Самолеты были приняты на заводе-изготовителе в Иркутске и совершили перелет протяженностью более 5000 км», — сказали в пресс-службе ЗВО.