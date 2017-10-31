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«Коммерсантъ» узнал имя главного кандидата на должность постпреда России при НАТО

Наиболее вероятным кандидатом на должность представителя России при НАТО является директор департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники. Нынешний постпред Александр Грушко вскоре вернется в Москву. Он может стать замминистра иностранных дел и будет курировать отношения с европейскими странами. Ранее отвечавший за эту сферу замминистра Алексей Мешков был назначен послом во Франции.

Ранее собеседники издания не исключали, что у Грушко преемника может и не быть, учитывая напряженные отношения России с альянсом. Тем не менее пока Россия решила не понижать уровень своего представительства. Келин в 1998–2003 гг. работал заместителем постпреда России при НАТО. В МИДе он работает с 1979 г., имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Отношения России с НАТО ухудшаются с 2014 г. на фоне конфликта на востоке Украины. Москва традиционно обвиняет альянс в продвижении на восток и ухудшении ситуации в области безопасности в Европе, Брюссель заявляет об оборонительной миссии НАТО и усиливает присутствие в регионе.