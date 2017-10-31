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Политика
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В России могут ужесточить контроль за иностранными медицинскими лабораториями

Интерфакс
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В декабре в Госдуму правительство внесет законопроект, который призван обеспечить биологическую безопасность россиян, заявил бывший главный санитарный врач России, первый зампред думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко. Как передает «Интерфакс», он сказал это в передаче «60 минут» телеканала «Россия-1». Онищенко считает, что спецслужбам пора взять под контроль работу в России иностранных лабораторий, которые делают медицинские анализы для населения. «То, что сегодня происходит сбор жидкостей, и органов, и тканей наших сограждан, это ни что иное как свидетельство того, что США не прекратили свою наступательную военную программу», - заявил он. Днем ранее проблему сбора российских биоматериалов иностранцами поднял президент Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков затем объяснил, что эти сведения Путину сообщают спецслужбы.

По словам Онищенко, новый закон о биологической безопасности должен будет сохранить и приумножить систему биологической защиты, унаследованную от Советского союза. Под действие закона, в частности, попадут коллекции микроорганизмов.

Работу иностранных лабораторий депутат отметил отдельно. «Сегодня у нас есть много лабораторий, которые проводят клинические исследования, иностранные лаборатории. Мы их допустили к самому сокровенному, сегодня во многих клиниках крупных городов нашей страны они проводят исследования, проводят качественно, но имеют возможность изучения этого материала и передачи данных за рубеж», - сказал он. По его словам, он не раз говорил спецслужбам, что это нужно либо прекратить, либо взять под серьезный контроль.

О продолжении разработки военных программ «свидетельствует и то, что вокруг нас создан пояс военно-биологических объектов: это Грузия, Казахстан, Азербайджан, сейчас интенсивно такие работы ведутся на Украине», добавил депутат.

О сборе биоматериалов по всей России, по разным этносам и географическим регионам Путин вспомнил в связи с вопросом о составлении образов избирателей. «Вот вопрос: вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса... Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться – пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что должны», – сказал он на встрече с членами Совета по правам человека.

«Эта информация по линии спецслужб Российской Федерации, - подтвердил во вторник Песков. - Действительно, некоторые эмиссары, представители неправительственных организаций и других органов ведут такого рода деятельность. Такие случаи были зафиксированы, и у спецслужб, и естественно, у президента такая информация имеется».

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Финансы
Новости

ЦБ намерен докапитализовывать санируемые банки без согласия акционеров

Ведомости
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Банк России предложил расширить полномочия временной администрации санируемых банков, чтобы упростить их докапитализацию. Как передает ТАСС, это зампред ЦБ Василий Поздышев заявил в кулуарах конференции «Экономика и банковский сектор России». Первым его процитировал RNS. Регулятор уже готовит такие поправки.

Поправки позволят докапитализовать банк, даже если его акционеры этому противятся, объяснил Поздышев. Волеизъявление акционеров в данном случае «довольно необязательно», добавил он, а его отсутствие замедляет докапитализацию. Так, по его словам, произошло на последнем собрании акционеров банка «ФК Открытие», участники которого не смогли принять решение о докапитализации кредитной организации. Собрание состоялось, но там не было кворума, объяснил Поздышев.

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Политика
Новости

В Думе исследуют регулирование мессенджеров и блокчейн

Ведомости
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Думский комитет по информационным технологиям заказал экспертное исследование на тему «законодательного регулирования в зарубежных странах деятельности организаторов сервиса обмена мгновенными сообщениями в сети интернет», следует из материалов к заседанию экспертного совета Госдумы.

Председатель Совета по формированию программы научно-экспертной и исследовательской работы Александр Жуков во вторник рассказал, что в программу исследований для Госдумы на 2018 г. вошло 31 исследование, экспертно-аналитические работы и социологические исследования. Всего экспертный совет получил 75 заявок от 18 комитетов и 4 фракций. Депутаты просят исследовать приоритетные вопросы думской повестки: мониторинг эффективности регионального законодательства, совершенствование банковской системы, финансового рынка, вопросы охраны здоровья школьников, культуры, миграции, развития спортивной инфраструктуры и так далее.

Так, комитет по регламенту заказал анализ правоприменительной практики и выработку предложений по «совершенствованию системы парламентского контроля в целях регулирования взаимодействия между институтами власти и обеспечения публичности для общества». А комитет по финансовому рынку - возможности регулирования технологии блокчейн на финансовом рынке России.

Биткойн: настоящее и прошлое

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Политика
Новости

Суд в Москве арестовал экс-предправления «Нафтогаза» Игоря Бакая

Ведомости
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Таганский суд Москвы арестовал бывшего председателя правления «Нафтогаза» Игоря Бакая. Его подозревают в мошенничестве.

«Суд 27 октября удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Бакая меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 ноября», - рассказали ТАСС в суде.

Как пишет украинское интернет-издание ТСН со ссылкой на источники, в России Бакая обвиняют в получении мошенническим путем денежных средств у девяти граждан, в числе которых российский предприниматель Алишер Усманов. Он якобы одолжил Бакаю $9 млн. Вместе с Бакаем были задержаны его бухгалтер и помощник. Позже их отпустили.

Бакай был одним из инициаторов создания «Нафтогаза», он возглавлял компанию в период с 1998 по 2000 гг. С октября 2003 г. по декабрь 2004 г. при тогдашнем президенте Украины Леониде Кучме возглавлял Госуправление делами Украины. После прихода к власти Ющенко он ушел в отставку. На Украине ранее ему было предъявлено обвинение в превышении власти и злоупотреблении служебным положением. В начале 2005 г. Бакай получил российское гражданство. В 2010 г. все уголовные дела в отношении Бакая на Украине были закрыты.

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Технологии
Новости

«Новая газета» сообщила о планах Евгения Пригожина купить «Фонтанку»

Ведомости
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«Новая газета» узнала о планах бизнесмена Евгения Пригожина, которого связывают с петербургской фабрикой троллей, купить городские СМИ «Фонтанка» и «Деловой Петербург». По данным газеты, на прошлой неделе представители администрации президента пытались надавить на людей, «документально» не имеющих к «Фонтанке» отношения, но весомых в принятии решений по ее судьбе». Этим людям предложили продать оба издания Пригожину, утверждает «Новая».

«Любой желающий может хотеть купить все что угодно. Хоть "Фонтанку", хоть Times. Но это не обязательно, что хотелки будут удовлетворены», - сказал «Ведомостям» главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков. Он отметил, что плохо знает администрацию президента, и предполагает, что и «люди оттуда толком ничего не знают про нас». «С нами никто не разговаривал и у нас не было планов что-то продавать», - заявил он.

Главному редактору «Делового Петербурга» Максиму Васюкову также ничего не известно о намерении Пригожина купить издание. «У нас действительно были предварительные обсуждения с потенциальными покупателями, в том числе с крупным медиахолдингом, но никаких конкретных предложений о покупке на данный момент у нас нет», - сказал он «Ведомостям».

«Фонтанка» связала со своими публикациями в том числе о Пригожине недавнюю хакерскую атаку на сайт. 25 октября доступа к ресурсу не было с середины дня до ночи. В редакции также заявили, что после критических статей об этом бизнесмене в адрес издания поступали угрозы и обвинения, а в ряде других СМИ синхронно публиковались десятки негативных материалов про «Фонтанку».

Выбор редактора
Стиль жизни
Новости

Актера Кевина Спейси лишили премии «Эмми»

Ведомости
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Международная академия телеискусств, вручающая премию «Эмми», не будет вручать Кевину Спейси премию в 2017 г. из-за обвинения актера в домогательствах.

«Международная академия объявила, что в связи с последними событиями не будет вручать Кевину Спейси International Emmy Founders Award в 2017 г.», - говорится в Twitter-аккаунте премии.

Актера должны были наградить на церемонии вручения 45-й ежегодной международной премии «Эмми» -International Emmy Founders Award - в Нью-Йорке 20 ноября. Последними лауреатами Founders Award стали Стивен Спилберг, Джей Джей Абрамс, Мэтью Вайнер, Говард Стрингер и Шонда Раймс, сообщает Variety.

Ранее Спейси признался в нетрадиционной ориентации и принес извинения актеру Энтони Рэппу, который ранее обвинил Спейси в домогательствах. Рэпп, которому сейчас 46 лет, заявил, что Спейси пытался соблазнить его на вечеринке в 1986 г.

Позже стало известно, что руководство Netflix решило сделать шестой сезон сериала «Карточный домик» последним. Его выход запланирован на 2018 г. Спейси сыграл в этом сериале президента США. За эту роль он получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль в телевизионном сериале – драма» и две премии Гильдии киноактеров США.

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Политика
Новости

СМИ: на Украине после обысков задержан сын Авакова

Ведомости
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Бывший советник министра внутренних дел Украины Илья Кива рассказал о том, что после обысков был задержан Александр Аваков - сын министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Обыски проводили сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом Кива рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Его сына Александра должны направить в суд. Его хотят лишить свободы, чтобы манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение», - уточнил Кива. Он утверждает, что обыск не принес никаких результатов, в связи с этим у Александра Авакова изъяли телефоны и планшеты. «Знаю это на 100%, потому что нахожусь на прямой связи», - добавил он.

Арсен Аваков подтвердил информацию об обысках «Украинской правде». «Да, пришли к сыну с обысками», - сказал он изданию.

Украинские СМИ пишут, что обыски с большой долей вероятности проводились в рамках расследования хищений в особо крупных размерах и злоупотребления служебным положением при закупке структур МВД по завышенной цене 6000 тактических рюкзаков для нужд АТО. Закупка была проведена в конце 2014 – в начале 2015 г. Расследование идет уже год. В феврале 2016 г. в СМИ появилось видео, на котором человек, внешне похожий на Александра Авакова обсуждает с внешне похожим на бывшего замминистра Сергея Чеботаря поставку партии рюкзаков.

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Экономика
Новости

Россия поднялась на 35-е место в рейтинге Doing Business

ТАСС/Ведомости
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Россия поднялась на 35-е место в рейтинге Doing Business, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на встрече президента с членами правительства. По его словам, Россия поднялась на пять позиций по сравнению с результатами прошлого года.

В октябре прошлого года сообщалось, что в рейтинге Doing Business – 2017 (составляется группой Всемирного банка) Россия поднялась сразу на 11 ступеней – с 51-го на 40-е место среди 190 стран. Но если сделать поправку на изменение методики и пересчитать прошлогодний результат по новой методике, он оказался бы гораздо лучше – 36-е место, а значит, страна не поднялась, а даже упала на четыре позиции. Подняться выше в рейтинге России тогда помешал недостаток реформ.

Путин майскими указами 2012 г. поставил задачу достичь 20-й строчки в рейтинге Doing Business к 2018 г. В 2012 г. Россия занимала 120-ю строчку рейтинга.

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Политика
Новости

Ведущая «Эха Москвы» Ксения Ларина временно покинула Россию

Ведомости
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Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов написал в Twitter о том, что сотрудница радиостанции Ксения Ларина временно уехала из России.

«Всё. Ларина временно уехала из страны», - написал он.

После нападения на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр Венедиктов выступил с критикой федеральных телеканалов. Он считает, что критика работы сотрудников радиостанции может представлять для них опасность. По этой причине Венедиктов принял решение об «эвакуации» из страны Лариной.

По его словам, она уедет из России как «минимум на полгода», пока ей не будет гарантирована безопасность в России. В ближайшее время она будет вести передачи на радиостанции удаленно.

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Экономика
Новости

Правительство предоставило «Роснано» госгарантии по кредитам на 21,1 млрд рублей

Интерфакс
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Правительство в 2017 г. предоставило АО «Роснано» гарантии по кредитам на общую сумму 21,1 млрд руб. Как сообщает ТАСС, это следует из распоряжения кабмина. Госгарантии предоставляются по кредитам, которые корпорация берет у четырех банков: Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (кредит на 5 млрд руб.), Совкомбанка (10 млрд руб.), банка «Санкт-Петербург» (5 млрд руб.) и банка «Ак Барс» (1,1 млрд руб.).

Средства, которые «Роснано» привлечет под госгарантии, смогут пойти на инвестпроекты в сфере нанотехнологий и на финансирование создаваемых в России или за рубежом инвестфондов нанотехнологий.

Проект постановления правительства о госгарантиях корпорации по кредитам на сумму 21,1 млрд руб. был опубликован в марте 2017 г. Тогда постановление не было подписано.

В проекте бюджета на 2018 г. говорится, что «Роснано» может получить госгарантии по кредитам на 13,4 млрд руб. Эти госгарантии могут быть выданы по кредитам Внешэкономбанка, другого российского банка или по рублевым облигациям.

«Роснано» получает госгарантии по кредитам каждый год. В 2007-2015 гг. общий объем господдержки компании составил 312 млрд руб.: 101 млрд руб. составили взносы в капитал, 182 млрд руб. - госгарантии, 29 млрд руб. - финансирование Фонда инфраструктурных и образовательных программ. В 2016 г. корпорация получила госгарантии на 35,5 млрд руб. Предполагалось, что с 2016 г. «Роснано» лишится господдержки, в том числе и в форме гарантий по кредитам. Но предправления «Роснано» Анатолий Чубайс попросил государство продолжить помогать корпорации, поскольку кризис замедлил развитие портфельных компаний и отодвинул сроки выхода «Роснано» из их капитала, а охлаждение в отношениях с Западом заставило отказаться от планов создания совместных инвестфондов с западными партнерами.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 31 октября 2017 года

Ведомости
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Политика

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США, в понедельник предъявил обвинения Полу Манафорту и еще двум бывшим помощникам Дональда Трампа. Обвинения касаются не только предвыборной кампании читать на WSJ.com читать на FT.com

Как Пол Манафорт прошел путь от работы на Виктора Януковича до фигуранта скандала о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США читать на FT.com

Отстраненный лидер Каталонии Карлес Пучдемон во вторник проведет пресс-конференцию в Брюсселе. Растут слухи, что он и другие бывшие члены правительства Каталонии попросят политического убежища в Бельгии, так как испанская прокуратура хочет предъявить им обвинения в мятеже и растрате государственных средств читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Соотношение долга к ВВП у развивающихся стран в этом году может снизиться впервые с 2011 г., прогнозирует JPMorgan. Это связано с уменьшением корпоративных займов читать на FT.com

МВФ ухудшил прогноз экономического роста стран Персидского залива до 0,5% в этом году на фоне низких цен на нефть. Но фонд прогнозирует, что рост ускорится до 2,2% в 2018 г. читать на FT.com

Китай дал понять, что смягчит неофициальную экономическую блокаду южнокорейских компаний, связанную с планами Сеула разместить американскую систему ПРО. Это дипломатическая победа для Южной Кореи читать на FT.com читать на WSJ.com

Прибыль центробанка Швейцарии составила почти $33 млрд в III квартале благодаря инвестициям в иностранные акции и облигации. Но центробанк не может продать часть этих активов и вернуть деньги домой, ведь это должно привести к укреплению швейцарского франка читать на WSJ.com

Индустрия

Искусственно выращенные бриллианты представляют угрозу для крупных добытчиков алмазов. По прогнозам Citi, рыночная доля искусственных бриллиантов вырастет с нынешних примерно 2% до 10% к 2030 г. читать на FT.com

Сложная отчетность General Electric ставит инвесторов в замешательство. Так, компания использует сразу четыре разных показателя прибыли на акцию читать на WSJ.com

Airbus сообщила американским регуляторам о нарушениях в поданной им документации, касающейся сделок в оборонном секторе. Также компания отчиталась о результатах за последний квартал и предупредила, что не выполнит цель по поставкам самолетов A320neo в этом году читать на WSJ.com

Автомобили

Waymo, принадлежащая Alphabet и занимающаяся разработкой самоуправляемых автомобилей, продемонстрировала пользовательский интерфейс, который должен убедить пассажиров в безопасности этих автомобилей читать на WSJ.com читать на FT.com

Tesla стремится нарастить объемы производства электромобиля Model 3, чтобы выполнить свои амбициозные цели. Но этому может помешать недовольство ее рабочих условиями труда читать на WSJ.com

Энергоресурсы

BP объявила о возобновлении программы выкупа акций на фоне хороших результатов в III квартале. Компания дает понять, что все комфортнее чувствует себя при нынешних ценах на нефть читать на WSJ.com читать на FT.com

Финансы

Президент США Дональд Трамп скоро должен объявить номинанта на пост председателя Федеральной резервной системы. Как показывает история, инвесторам сложно заработать, делая ставку на предполагаемые действия нового председателя, даже если они знают, кто им станет читать на WSJ.com

Консалтинговая компания McKinsey начала скрытный процесс выбора своего нового руководителя. Для этого более 500 старших партнеров McKinsey собрались в Лондоне читать на FT.com

МВФ предупредил, что рост популярности экзотических финансовых продуктов, связанных с волатильностью на фондовом рынке, создает неизвестные риски и может привести к сильному шоку на финансовых рынках. По оценкам МВФ, размер инвестиций в такие активы достиг примерно $500 млрд читать на FT.com

Dow Jones Industrial Average в октябре рос сильнее индексов S&P 500 и Nasdaq, так как акции конгломератов подорожали благодаря восстановлению мировой экономики читать на WSJ.com

Котировки акций компаний, чьи результаты превзошли прогнозы в III квартале, растут сильнее, чем у превзошедших прогнозы во II квартале. Аналитики объясняют это улучшением экономического и политического фона читать на WSJ.com

Технологии

Представители Facebook, Twitter и Google во вторник выступят на слушаниях перед властями США по поводу предполагаемого вмешательства России в президентские выборы. По оценкам Facebook, около 126 млн американцев видели политический контент, опубликованный связанными с Россией пользователями читать на WSJ.com читать на FT.com

Украинское правительство утверждает, что оно еще в 2015 г. предупреждало Facebook о распространении Россией фейковых новостей. Но компания это опровергает читать на FT.com

Google имела большое влияние в Вашингтоне в последние годы и поддерживала демократов. Но теперь она находится под давлением со стороны республиканцев, а демократы меняют свое отношение к компании из-за подозрений, что Россия использовала ее интернет-платформу для вмешательства в президентские выборы читать на WSJ.com

Apple решила отказаться от чипов Qualcomm в следующих моделях iPhone и iPad. Ранее Apple подала в суд на Qualcomm, обвинив ее в использовании своего доминирующего положения на рынке читать на WSJ.com

Samsung Electronics второй раз подряд отчиталась о рекордной квартальной прибыли благодаря высокому спросу на ее компоненты. Компания также объявила о кадровых перестановках в руководстве ввиду отсутствия наследника империи Samsung Ли Чжэ Ёна читать на WSJ.com читать на WSJ.com читать на FT.com

Японская SoftBank отказалась от попыток осуществить слияние американских мобильных операторов T-Mobile US и Sprint, опасаясь лишиться контроля над последним читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Кристофер Бэйли уйдет с поста креативного директора Burberry читать на WSJ.com читать на FT.com

Недвижимость

Новая Зеландия запретит почти всем иностранным инвесторам покупать уже построенные дома к началу следующего года читать на WSJ.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.

Экономика
Новости

Китай изменит систему расчета ВВП для борьбы с приписками

Интерфакс/Ведомости
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Китай с 2019 г. внедрит единую систему расчета ВВП, в соответствии с которой сбором данных будет заниматься Государственное статистическое управление (ГСУ) страны, а не местные власти, передало агентство «Синьхуа».

Причина - характерное для Китая существенное расхождение ВВП, полученного агрегированием региональной статистики, и рассчитанного по страновым данным, из-за приписок на местах. Так, в 2002 г. агрегированный ВВП Китая был на целых 10% выше, а в 2016 г. - на 3,7%.

Премьер госсовета Китая Ли Кэцян еще в 2007 г., будучи руководителем провинции Ляонин, критически высказался в адрес официальной статистики по росту ВВП. Он назвал ее искусственной, признав, что пользуется ею «только для справки», а анализирует положение в экономике при помощи индекса, состоящего из данных о потребляемой электроэнергии, грузовых железнодорожных перевозках и новых кредитах. Ранее в этом году провинция Ляонин признала, что экономические данные в регионе подделывались в период 2011-2014 гг.

Замначальника ГСУ Ли Сяочао в понедельник заявил, что расхождение данных о государственном и региональном ВВП может сказаться на верности оценки показателей регионального экономического развития и достоверности государственной статистики. ГСУ намерено координировать работу с местными властями и статистическими управлениями.

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