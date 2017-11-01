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СМИ узнали содержание записки исполнителя теракта в Нью-Йорке

Ведомости
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В кабине грузовика, который был направлен на людей на Манхэттене, обнаружена записка о том, что это нападение было посвящено «Исламскому государству», сообщают CNN и The New York Times со ссылкой на источники. Днем 31 октября грузовик съехал с проезжей части и погнал по велосипедной дорожке, сбивая пешеходов и велосипедистов, пока не врезался в школьный автобус. Погибли восемь человек, еще 11 получили травмы. Водителя грузовика ранили полицейские, он задержан и доставлен в больницу. Оставленная им записка была написана по-английски, говорит источник телекомпании.

Установлено, что совершил нападение 29-летний житель Тампы узбекского происхождения Сайфулло Хабибуллаевич Саипов. В США он живет с 2010 г. Грузовик Home Depot он взял напрокат.

По словам очевидцев, водитель грузовика кричал «Аллах акбар», утверждают источники CNN в силовых структурах. После столкновения с автобусом он вышел из кабины, достал оружие - и тут в него начали стрелять полицейские. Затем на месте происшествия были обнаружены ружье для пейнтбола и травматический пистолет.

Задержанного уже прооперировали, сообщает CNN. До операции полицейские успели с ним поговорить, что они сообщил, неизвестно.

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Бизнес
Новости

Китайские фонды и РФПИ объявили о покупке 16,1% Eurasia Drilling

Прайм/Ведомости
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Консорциум Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), фондов Ближнего Востока и China-Eurasian Economic Cooperation Fund (CEF) сегодня объявил о покупке 16,1% акций нефтесервисной компании Eurasia Drilling.

«РКИФ и CEF договорились об укреплении сотрудничества... и, в качестве первого шага, объявили о присоединении CEF к консорциуму международных инвесторов в составе РФПИ, РКИФ и ведущих фондов Ближнего Востока, приобретающих 16,1% пакета акций Eurasia Drilling Company (EDC)», - говорится в сообщении.

Соглашение подписали руководители РКИФ и CEF во время государственного визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Китай. Сумма сделки не раскрывается, однако ранее источник «Интерфакса» оценивал ее в «десятки миллионов долларов».

ФАС России продолжает рассматривать заявление американской Schlumberger о покупке 51% EDC - антимонопольная служба потребовала от нее гарантий работы EDC под санкциями. Цена покупки не раскрывалась, а эксперты оценивали контрольный пакет компании в $1,9 млрд. На EDC приходится около 20% рынка бурения в нефтегазовом секторе России.

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Технологии
Новости

Вступил в силу закон о запрете обхода блокировок через VPN и анонимайзеры

Ведомости
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С 1 ноября вступил в силу закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенной в России информации. Владельцам таких сервисов и поисковых систем закон предписывает ограничивать доступ к такой информации. Им дается три дня для ограничения доступа через предлагаемые технические средства и программы к запрещенным сайтам. Список запрещенных ресурсов будет вести Роскомнадзор.

31 октября это ведомство по просьбам операторов связи опубликовало требования к способам ограничения доступа к информационным ресурсам. В Роскомнадзоре считают, что сформулированные требования «направлены на исключение избыточной блокировки добропорядочных интернет-ресурсов и позволяют операторам связи максимально эффективно и с наименьшими издержками исполнять нормы закона об ограничении распространения запрещенной информации в интернете». Операторы связи будут ограничивать доступ к такой информации с помощью готовых аппаратно-программных комплексов DPI, с помощью закупки услуги по получению фильтрованного трафика от вышестоящего оператора связи либо с помощью свободно распространяемых комплексов анализа и фильтрации трафика. Закон им предстоит выполнять по обращению в Роскомнадзор МВД или ФСБ с требованием о блокировке.

Анонимайзеры Роскомндазор обещает блокировать за отказ блокировать запрещенную информацию.

Требования закона не распространяются на операторов государственных информационных систем, государственные органы и органы местного самоуправления, а также на случаи использования анонимайзеров и сервисов VPN при условии, что круг пользователей заранее определен их владельцами и использование таких ПО осуществляется в технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего их использование, например в банковской деятельности.

Также 31 октября Роскомнадзор сообщил, что завершает тестирование новой системы взаимодействия с крупными интернет-компаниями в связи со вступлением этого закона в силу. Сотрудники ведомства тестировали новую схему взаимодействия с участниками рынка. «В тестировании принимают участие АО «Лаборатория Касперского», Opera Software AS, Mail.Ru и Яндекс. Свою готовность участия в тестировании подтвердили Rambler, «Спутник», cameleo.ru и анонимайзеры - 2ip.ru, 2ip.io. Общая аудитория данных сервисов в РФ составляет около 10 млн человек», - говорится в сообщении ведомства.

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Политика
Новости

Американские военные объяснили сбор биоматериалов россиян

ТАСС/Ведомости
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Заявка медицинского центра ВВС США о закупке биоматериалов из России была связана не с интересом исследователей к конкретной стране. Исследование они начинали на закупленных биоматериалах, которые были взяты у людей российского происхождения, для продолжения работы им потребовались новые образцы похожей генетики. Это ТАСС объяснила сотрудник пресс-службы ВВС США Энн Стефанек. Похожие объяснения «РИА Новости» дал представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни. 30 октября проблему сбора российских биоматериалов иностранцами поднял президент Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков затем объяснил, что эти сведения Путину сообщают спецслужбы.

Предварительная заявка ВВС США на приобретение образцов синовальной (суставной) жидкости и рибонуклеиновой кислоты (РНК), взятых в России у представителей европеоидной расы, была размещена 2 июня. Заказчиком была названа 502-я эскадрилья ВВС США и ее центр расширенной молекулярной диагностики, сообщает ТАСС. 18 июля в заявке было уточнено, что образцы материалов должны были быть взяты именно у россиян, а не у украинцев. По словам Стефанек, образцы просил медцентр, проводящий скелетно-мышечное исследование, призванное выявить различные биомаркеры, связанные с травмами. В заявке речь шла о 12 образцах РНК и 27 образцах синовиальной оболочки, вырабатывающей синовиальную жидкость, уточняет «РИА Новости».

Исследователям были нужны два комплекта образцов: для группы травмированных и контрольной группы. Первый комплект они закупили у американской компании, тогда в запросе не оговаривалось происхождение образцов. Но для продолжения исследования потребовались схожие генетически образцы. «Поскольку первоначальный продавец предоставил образцы, полученные у людей российского происхождения, то и требование, касавшееся приобретения образцов для контрольной группы, уточняло, что таковые также должны быть взяты у людей, имеющих российское происхождение. Целью [при этом] было обеспечение чистоты исследования, а не происхождения образцов», - подчеркнула Стефанек.

ТАСС напоминает, что в заявке на биоматериалы указывалось, что они нужны для проекта по изучению болезней и травм опорно-двигательного аппарата. Заказавший их Центр расширенной молекулярной диагностики проводит прикладные исследования для ВС США. В кратком описании проекта говорилось, для него собрано уже более 2100 образцов ДНК для поиска биомаркеров остеоартроза, остеопороза и ревматоидного артрита, чтобы заранее обнаруживать предрасположенность к данным болезням.

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Политика
Новости

Восстановить газоснабжение в Крыму рассчитывают до конца дня

ТАСС
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В Крыму сформированы оперативные штабы по ликвидации последствий аварии на газопроводе. Это ТАСС сообщил директор компании «Крымгазсети» Сергей Тарасов. С вечера вторника несколько сел южного берега Крыма остались без газоснабжения из-за прорыва газопровода.

Оперативные штабы созданы и в «Крымгазсетях», и в региональном министерстве топлива и энергетики, руководит вторым штабом министр Вадим Белик. Восстановить газоснабжение специалисты планируют в течение дня, добавил Тарасов. Но сначала, по его словам, предстоит установить причину аварии. «Восстановление будет происходить в дневное время, в течение дня должны успеть, - цитирует его ТАСС. - Но все будет зависеть от выяснения причин [аварии], как долго будем выяснять причину».

Авария на газопроводе в Крыму произошла примерно в 20.30 мск 31 октября. Без газа остались села Виноградное, Кипарисное, Малый Маяк, Пушкино и Утес, в которых проживают около 1200 человек.

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Политика
Новости

Среди жертв теракта на Манхэттене есть туристы из Аргентины и Бельгии

Ведомости
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В числе жертв теракта в Нью-Йорке оказалось пятеро граждан Аргентины и один гражданин Бельгии, сообщают ABC News. Также подтверждено, что граждане этих стран есть среди пострадавших. Среди раненых есть школьники и школьные учителя. Всего, по словам полицейских, на месте погибли шесть человек, еще двое умерли в больнице. Ранения и травмы получили еще 11 человек. В совершении теракта подозревается житель Тампы Сайфулло Саипов, он арендовал грузовик Home Depot и направил его во вторник днем на пешеходов и велосипедистов. Он задержан и находится в больнице.

Погибшие в теракте аргентинцы приехали в Нью-Йорк отметить 30-летие выпуска из университета. Их гибель подтвердило аргентинское консульство. Погибшие - Эрнан Диего Мендоса, Диего Энрике Анхелини, Алехандро Дмиан Паньюкко, Ариэль Эрлих и Эрнан Ферручи. Еще один аргентинец госпитализирован с травмами шеи.

Вице-премьер Бельгии Дидье Рейндерс подтвердил гибель соотечественника в Twitter. Еще трое бельгийцев получили травмы.

В конце пути грузовик Саипова столкнулся со школьным автобусом на Чемберс-стрит, заявил комиссар полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нилл. Пострадали два ребенка и двое взрослых.

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Новости

Никиты Белых возвращен в «Лефортово» после медобследования в «Матросской тишине»

Ведомости
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Экс-губернатор Кировской области Никита Белых переведен из тюремной больницы в «Матросской тишине» в сизо «Лефортово», где он содержался ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката. О переводе экс-губернатора в больницу стало известно две недели назад от его адвоката. Ранее Белых неоднократно жаловался на ухудшение состояния здоровья и даже не смог принять участие в судебном заседании из-за высокого давления.

«Сегодня я навестил Никиту Юрьевича в «Лефортово», его перевели обратно в изолятор после прохождения медосмотра, результаты которого мы ждем в ближайшее время», - рассказал адвокат Белых Андрей Грохотов. Он уточнил, что подзащитный после перевозки «плохо себя чувствует».

На сегодня в Пресненском суде Москвы назначено очередное заседание по делу экс-губернатора. Как ожидается, сторона обвинения продолжит представлять свои доказательства.

Белых был арестован в июне 2016 г., он обвиняется в получении взяток в размере 200 000 евро и 400 000 евро. 5 сентября Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу. Белых свою вину отрицает.

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Политика
Новости

Российский посол в США сообщил Тиллерсону об «ущербности» санкционной политики

Ведомости
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Посол России в США Анатолий Антонов в ходе встречи в госдепартаменте с госсекретарем Рексом Тиллерсоном заявил об «удручающем состоянии» двусторонних отношений двух стран, сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря посольства Николая Лахонина. Также Антонов указал на «ущербность американской политики санкций, основанной на бездоказательных обвинениях во вмешательстве России в президентские выборы в США». Российский посол призвал США «к пересмотру данной неконструктивной линии» и напомнил об особой ответственности за международный мир, которую несут крупнейшие ядерные державы.

В ходе встречи была подчеркнута важность совместной борьбы с терроризмом «и перспектива завершения разгрома» запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Кроме того, Антонов указал на важность политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Северной Кореи. «Признание ядерного статуса Пхеньяна неприемлемо для обеих стран» - говорится в заявлении.

В сообщении о встрече на сайте госдепартамента говорится, что стороны «обсудили необходимость восстановления территориальной целостности Украины и полное осуществление [положений] минских договоренностей». В числе других рассматривавшихся тем называются противодействие северокорейской угрозе и перспективы улучшения двусторонних отношений России и США.

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На теракт в Нью-Йорке Трамп отреагировал словами о недопустимости возвращения ИГ

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил о недопустимости возвращения «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). «Мы не должны позволить ИГ вернуться или войти в нашу страну после нашей победы над ним на Ближнем Востоке и где бы то ни было еще. Хватит!» - написал Трамп на своей страничке в Twitter. Так он отреагировал на сообщения о теракте в Нью-Йорке, где 31 октября погибли 8 человек и 11 пострадали в результате выезда пикапа на велодорожку недалеко от Всемирного торгового центра.

Водителем пикапа оказался 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов, приехавший в США в 2010 г. По данным CNN, в пикапе при нем была обнаружена записка на английском языке, указывающая на то, что теракт был совершен от имени ИГ. Сама организация пока не взяла на себя ответственность за происшедшее. Перед задержанием Саипов успел выкрикнуть «Аллах акбар!».

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НАК сообщил о возможном подрыве линии газопровода в Крыму

Ведомости
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Национальный антитеррористический комитет сообщил об обнаружении повреждения линии газопровода в Крыму, передает «РИА Новости».

Инцидент произошел 31 октября около 20.00. В это время на газораспределительной станции рядом с поселком Виноградное в Алуште было зафиксировано снижение давления газа. «Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода», — говорится в сообщении ведомства. НАК прорабатывает все возможные версии инцидента, «в том числе диверсии», отмечается в сообщении.

Крым получает газ из материковой России. В конце 2016 г. президент Владимир Путин запустил газопровод, соединяющий полуостров с магистральными газопроводами в Краснодарском крае. Общая протяженность газопровода составляет 358,7 км. Энергомост начали строить после энергетической блокады Крыма в ноябре 2015 г., когда полуостров оказался полностью обесточен.

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Политика
Новости

Полиция Нью-Йорка вводит усиленные меры безопасности на Хэллоуин-параде

Ведомости
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Усиленные меры безопасности предпринимаются полицией Нью-Йорка для охраны порядка на Хэллоуин-параде, сообщает представитель ведомства в официальном аккаунте в твиттере. Участников парада будут охранять больше полицейских, чем обычно. Эти меры связаны с терактом, произошедшем на Манхэттене за 4 часа до начала парада, который традиционно проходит вдоль Шестой авеню.

Как ранее сообщала полиция, 31 октября в 15.05 по местному времени водитель пикапа выехал на велосипедную дорожку в районе Нижнего Манхэттена и сбил несколько велосипедистов. К настоящему времени известно о 8 погибших и более 15 пострадавших.

Наезд на велосипедистов совершил Сайфулло Саипов, предположительно узбек по национальности, передает NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В США он приехал в 2010 г.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил о случившемся как о теракте. Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере о том, что инцидент похож на «еще одну атаку очень больного и ненормального человека».

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Обнародовано видео задержания на Украине сына Авакова

Ведомости
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В интернете обнародовано видео задержания сына украинского министра внутренних дел Арсена Авакова - Александра. Ранее сообщалось, что он задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

На видеозаписи Александра Авакова выводят из подъезда жилого дома и сажают в автобус.

Адвокат задержанного Андрей Федур рассказал «Страна.ua», что подозреваемый в присвоении и растрате госсредств проведет ночь в изоляторе временного содержания.

В свою очередь украинский парламентарий от партии «Батькивщина» Игорь Луценко предложил отстранить от должности главу МВД Украины Арсена Авакова на время расследования дела. «Лучше по собственной инициативе», — написал он на странице в Facebook.

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