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СМИ узнали содержание записки исполнителя теракта в Нью-Йорке

В кабине грузовика, который был направлен на людей на Манхэттене, обнаружена записка о том, что это нападение было посвящено «Исламскому государству», сообщают CNN и The New York Times со ссылкой на источники. Днем 31 октября грузовик съехал с проезжей части и погнал по велосипедной дорожке, сбивая пешеходов и велосипедистов, пока не врезался в школьный автобус. Погибли восемь человек, еще 11 получили травмы. Водителя грузовика ранили полицейские, он задержан и доставлен в больницу. Оставленная им записка была написана по-английски, говорит источник телекомпании.

Установлено, что совершил нападение 29-летний житель Тампы узбекского происхождения Сайфулло Хабибуллаевич Саипов. В США он живет с 2010 г. Грузовик Home Depot он взял напрокат.

По словам очевидцев, водитель грузовика кричал «Аллах акбар», утверждают источники CNN в силовых структурах. После столкновения с автобусом он вышел из кабины, достал оружие - и тут в него начали стрелять полицейские. Затем на месте происшествия были обнаружены ружье для пейнтбола и травматический пистолет.

Задержанного уже прооперировали, сообщает CNN. До операции полицейские успели с ним поговорить, что они сообщил, неизвестно.