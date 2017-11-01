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Навальный прокомментировал выдвижение в президенты экс-начальника дочери Пескова

Выдвинуться на президентские выборы решил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков. Как сообщает РБК, он сформулировал основные пункты своей программы и намерен привлечь на избирательные участки молодежь. Портал напоминает, что летом 2017 г. на Янсукова работала дочь пресс-секретаря президента Путина Елизавета Пескова, она занимала должность его советника. Основал «Аванти» экс-сенатор, бизнесмен и меценат Умар Джабраилов, Янсуков был его помощником.

Комментируя заявление нового участника предвыборной гонки, политик Алексей Навальный опубликовал фотографию Янсукова и Елизаветы Песковой в Каннах и написал: «Пляж в Каннах. В центре дочь Пескова. В розовой кепке - кандидат в президенты Янсуков, который расскажет мне о патриотизме молодежи России».

Своим выдвижением в условиях глобального геополитического противостояния Янсуков хочет доказать, что молодые россияне настроены патриотично, «сколько бы ни пытался доказать обратное Алексей Навальный, раскачивающий лодку в непростое время». Он также выступил против того, чтобы «борьба с чиновниками и коммерческими структурами выдавалась за работу по искоренению коррупции, а несогласованные акции протеста — за волеизъявление граждан и демократические свободы».

Чтобы правильно бороться с «суррогатно-номенклатурно-олигархическим капитализмом», возможный кандидат в президенты предлагает «усовершенствовать текущую национальную идею» и развивать «бизнес-патриотизм». Среди предлагаемых антикоррупционных мер он назвал реформу судов, легализацию лоббизма и отказ от палочной системы в полиции. Также в его программе идеи снизить возраст уголовной ответственности, возродить народные дружины, ввести налог на тунеядство и отменить спецсигналы для всех автомобилей кроме спецавтотранспорта.

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