Новости
Политика
Новости

Шесть Ту-22М3 нанесли удар по объектам боевиков в Сирии

ТАСС
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Шесть российских военных самолетов Ту-22М3 нанесли удар по объектам боевиков в районе Абу-Кемаль сирийской провинции Дейр-эз-Зор, рассказали в Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, российские бомбардировщики совершили перелет над территорией Ирана и Ирака. Целью удара были опорные пункты террористов и склады с оружием. В ведомстве отметили, что цели были достигнуты.

Во время авиаудара Ту-22М3 прикрывали российские истребители Су-30СМ с сирийского аэродрома Хмеймим. После выполнения поставленных задач истребители и бомбардировщики вернулись на аэродромы базирования.

Выбор редактора
Политика
Новости

ЦИК определил дату начала агитации за кандидатов в президенты на телеканалах

ТАСС
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Государственным телеканалам и радиостанциям можно будет предоставлять эфир для агитации за кандидатов в президенты с 17 февраля. Как сообщает ТАСС, это говорится в постановлении Центризбиркома. Комиссия определила порядок жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени на телевидении и радио, а также бесплатных печатных площадей в государственных и муниципальных изданиях для проведения кандидатами агитации в СМИ.

По закону агитационный период в СМИ начинается за 28 дней до дня голосования и завершается в субботу накануне выборов. В день тишины - 17 марта 2018 г. - любая агитация будет запрещена.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Поставки в Россию турецких томатов начнутся через пять-семь дней

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Первые партии томатов из Турции поступят в Россию через пять-семь дней, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Россельхознадзора. Пока турецкие томаты будут попадать в Россию через три пункта пропуска: брянские «Погар» и «Новые Юрковичи» и морской порт Геленджик Краснодарского края, уточнила пресс-секретарь Россельхознадзора Светлана Земченкова.

По ее словам, поставки будут строго контролировать, чтобы избежать нелегальных партий. Во всех пунктах пропуска будут работать специалисты Россельхознадзора. Они будут проверять документы и следить за фитосанитарным контролем продукции, также будут проверять несколько складов временного хранения турецких томатов.

Ранее Россельхознадзор назвал три турецких предприятия, которые получили разрешение на ввоз томатов в Россию - это Ozaltin, Agrobay и SURA, писал «Интерфакс» 31 октября.

Россия ограничила поставки некоторых видов продукции из Турции с 1 января 2016 г. после того, как турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24 на турецко-сирийской границе в ноябре 2015 г.

В октябре министр энергетики Александр Новак сообщил, что Россия разрешит ввоз турецких томатов с 1 ноября. Будет разрешено ввозить только 50 000 т, уточнял он. Правительство ждет, что в ответ Турция отменит аналогичные барьеры для сельскохозяйственной продукции из России, отмечал Новак в интервью телеканалу «Россия 24»

Выбор редактора
Финансы
Новости

В ЦБ назвали идеал страховой компании

ТАСС
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Идеальная страховая компания сдает достоверную отчетность, имеет хороший финансовый результат, не имеет жалоб от клиентов, выплачивает дивиденды. Как передает ТАСС, эти признаки назвал руководитель страхового департамента Банка России Игорь Жук на форуме «Страховой бизнес в эпоху перемен». Также идеальный страховщик для ЦБ - это частная и клиентоориентированная компания. «Ну и, естественно, такая компания не существует», - заключил представитель регулятора. Он уточнил, что это образ, к которому страховой рынок должен стремиться.

Выбор редактора
Политика
Новости

Генпрокуратура подтвердила отказ выдать Черногории подозреваемого участника переворота

Интерфакс/Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россия не может выдать Подгорице гражданина Черногории Анание Никича, который проходит по делу о попытке госпереворота в этой стране в октябре 2016 г. и обвиняется в терроризме. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Генпрокуратуры России, Никич не может быть экстрадирован, потому что получил в России статус беженца. Ведомство уже ответило минюсту Черногории отказом.

Днем ранее об отказе России выдать Никича сообщила газета Pobjeda. В черногорском минюсте изданию сообщили со ссылкой на Генпрокуратуру России, что статус беженца обвиняемый получил в апреле 2017 г.

В феврале 2017 г. специальный прокурор Черногории Миливой Катнич заявил в телеэфире, что Россия причастна к подготовке переворота в Черногории в 2016 г. Катнич расследовал попытку убить Мило Джукановича 16 октября, взять под контроль парламент и совершить госпереворот и пришел к выводу, что к этим действиям причастна группа российских националистов. Сообщалось, что группа, которая должна была убить Джукановича, была сформирована на территории Сербии, Черногории и России и что по делу были задержаны 20 граждан Сербии, еще трое были объявлены в розыск. Затем СМИ узнали, что по делу о попытке госпереворота проходят лидеры «Демократического фронта» Андрия Мандич и Милан Кнежевич, водитель Мандича Михаило Чадженович, двое российских граждан - Эдуард Шишмаков (или Широков) и Владимир Попов, а также девять граждан Сербии.

Выбор редактора
Политика
Новости

В Кремле теракт в Нью-Йорке назвали бесчеловечной атакой

РИА Новости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Кремле осудили произошедший накануне теракт в Нью-Йорке. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, действия террориста бесчеловечны.

«Мы соболезнуем, это трагическая атака», — сказал он.

На Манхэттене 31 октября грузовик свернул на велодорожку и сбивал всех, кто попадался на пути, пока не врезался в школьный автобус. Преступник был задержан. По последним данным, в результате теракта погибли восемь человек, более десяти пострадали.

В центре Нью-Йорка автофургон совершил наезд на людей

Выбор редактора
Политика
Новости

МИД России допустил давление на Twitter со стороны спецслужб США

Интерфакс
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На сервис микроблогов Twitter могли надавить из США, чтобы компания запретила рекламу с аккаунтов телеканала Russia Today (RT) и агентства Sputnik, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Совете Федерации. «Каков был механизм принятия решения компанией Twitter, которые сказали, что это решение давалось им нелегко? Не говорит ли это такими завуалированными фразами о том, что на компанию воздействовали и оказывали серьезное давление?» - отметила она.

Она напомнила, что решение Twitter относительно RT было принято на основании доклада спецслужб. «Очень важный момент: тот доклад американских спецслужб, который и побудил соцсети к таким активным шагам, мы должны понимать, что исторически американские спецслужбы чрезвычайно активно участвуют во внутриполитической войне, то это (доклад) - еще одно доказательство этой исторической вовлеченности американских спецслужб в политические баталии США», - добавила Захарова.

Сегодня члены комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета рекомендовали российским компаниям не размещать рекламу в Twitter «в качестве ответной зеркальной меры на дискриминационные действия властей США в отношении российских СМИ».

На минувшей неделе Twitter запретил размещение рекламных постов на своей платформе всем аккаунтам российских новостных сервисов Russia Today (RT) и информационному агентству Sputnik. Решение было основано на собственных исследованиях сервиса, связанных с предвыборной кампанией в США в 2016 г., а также на заключении спецслужб США о попытках RT и Sputnik вмешаться в ход выборов. С начала 2011 г. RT и Sputnik разместили в Twitter рекламу на $1,9 млн, в том числе на $275 000 во время выборов в США.

Выбор редактора
Политика
Новости

«Крымгазсети» обнаружили сквозные дыры в аварийных газопроводах

ТАСС/Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сотрудники компании «Крымгазсети» обнаружили сквозные механические повреждения при обследовании газопроводов, которые вышли из строя 31 октября и 1 ноября, передает ТАСС. Как сказала телеканалу «Россия 24» руководитель пресс-центра компании Юлия Максименко, поврежденные участки трубы вырезаны и переданы следствию. Подача газа в трубопровод частично возобновлена, без газа остаются 1210 домохозяйств. Отключения затронули поселки Южного берега Крыма, а также лагерь «Артек».

Жители села Виноградное (городской округ Алушта), где газопровод был поврежден во вторник вечером, рассказали, что до отключения подачи газа слышали громкие хлопки, похожие на взрывы петард. Это сообщает служба новостей «Новости Крыма». В Национальном антитеррористическом комитете в ночь на среду говорили, что не исключают, что авария могла стать результатом диверсии.

«Новости Крыма» уточняют, что произошло не только два прорыва газопровода, но и обрушилась опора ЛЭП. После этого в регионе были усилены меры безопасности. На Ангарском перевале и на участке трассы Алушта - Севастополь от Алушты до Запрудного начали дежурить автоматчики. Усилена охрана аэропорта «Симферополь» и Керченской переправы. В западной части Большой Алушты сейчас находится много силовиков в форме и штатском, отмечают «Новости Крыма». Черноморский флот России перешел на усиленный режим готовности, под охрану взяты склады с боеприпасами, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник. Он отметил, что в первую очередь усилена охрана складов вооружений и что это обычная практика в подобных ситуациях.

Выбор редактора
Политика
Новости

В Крыму считают безосновательными требования в киевском проекте резолюции ООН

РИА Новости/Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В руководстве Крыма назвали безосновательными требования, которые содержатся в новом украинском проекте резолюции ООН о правах человека на полуострове. Там готовы принять любые международные делегации, в том числе представителей ООН, чтобы показать, как дела обстоят на самом деле. Проблему с обучением в школах на украинском и крымскотатарском языках чиновники отрицают. Они видят за действиями Киева попытку искусственно удерживать на плаву крымскую тему.

Внесением проекта резолюции в ООН Украина пытается отвлечь внимание от собственных проблем, считает вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Он сказал это «РИА Новости». Обвинения в адрес руководства Крыма он назвал «чистейшей наглостью и враньем». «Цинизм постановки вопроса в таком ключе очевиден, потому что конституция Республики Крым определила в качестве государственных три языка: русский, украинский и крымскотатарский. Более того, мы сегодня работаем над законом "О языках", идет дискуссия со всеми слоями населения и заинтересованными сторонами, чтобы граждане имели возможность изучать в том числе свой родной язык», — сказал спикер. Он заверил, что полуостров открыт для приезда международных делегаций и с каждым годом их становится все больше. «Они стремятся переключить внимание на Крым. А в Крыму у нас все спокойно. Пусть хоть один пример приведут нарушения прав человека. Только объективный, реальный пример», — сказал Фикс.

Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов заявил о готовности принять делегацию из ООН и, наоборот, отправить в ООН представителей крымских татар, которые расскажут о реальной обстановке в регионе. «Это продолжение прежней линии - всеми силами удерживать на плаву крымскую тему, которая, безусловно, постепенно уходит из мировой политической повестки, - сказал он "РИА Новости". - Говорить о каких-то нарушениях прав смешно. Украинский, так же как и крымскотатарский и русский языки, считается государственными в республике. Вопрос в том, хотят ли в структурах ООН услышать правду или нет». Возражения представителей ООН, что им необходимо въезжать в Крым только через Украину, Мурадов считает «мелкой и глупой» отговоркой, чтобы не ехать.

Украина предлагает потребовать от России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН: отменить запрет крымскотатарского меджлиса, обеспечить обучение в школах на украинском и крымскотатарском языках и пускать в Крым иностранных наблюдателей.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Суд в Ирландии арестовал активы владельца «ВИМ-авиа»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Высокий суд Ирландии наложил арест на три компании, связанные с Рашидом Мурсекаевым, владельцем лишенной сертификата авиакомпании «ВИМ-авиа», сообщила ирландская Business Irish. Суд принял во внимание, что против Мурсекаева заведено уголовное дело о мошенничестве и он покинул Россию.

Арест наложен на три компании - Fastway Leasing, Avion Leasing Ltd. и City Leasing - по ходатайству техасской компании Unique Air Cargo (входит в группу «Волга-Днепр»). Причина ареста не связана с «ВИМ-авиа», это старое дело о неисполнении Мурсекаевым обязательств поручителя по долгу в 4 млн евро немецкой компании ACG Air Cargo.

На этой неделе Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта «ВИМ-авиа», плана перезапуска авиакомпании пока нет, заявил министр транспорта Максим Соколов. «ВИМ-авиа» на конец сентября была должна 10,8 млрд руб., в том числе 6,5 млрд руб. – банкам.

Выбор редактора
Политика
Новости

Патриарх назвал условия сохранения государства

Интерфакс/Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сохранение традиционной семьи и развитие независимого образования и науки поможет сохранить государство и его суверенитет, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он заявил это на ХХI Всемирном русском народном соборе, который посвящен теме «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития».

Традиционную семью патриарх считает основой государства, потому что через семью передается опыт поколений и сохраняется народ, дух, язык и само государство. Под семьей он подразумевает не только родителей и их детей, но и будущие поколения, «которые нас не увидят, но непременно о нас узнают». Семью он также назвал школой любви, а значит, и школой спасения, сообщает «Интерфакс». Традицию он определил как «метод связи поколений в режиме общего дела», общество - как «семью семей».

«Семья - механизм передачи традиций, родители вкладываются в детей, финансируют их образование, передают семейные традиции, фотографии, правила поведения и хорошего тона, навыки любимой профессии: так возникают династии учителей, военных, спортсменов, строителей, священников», - заявил предстоятель РПЦ. Так же и в России люди сохраняют и передают будущим поколениям «историю, язык, культуру, религию, профессиональный и жизненный опыт». Семье и обществу угрожают одинаковые вызовы - «крайности ювенальной юстиции, однополые браки, утверждение трансгуманизма», считает он.

Сохранить суверенитет в XXI в., по мнению патриарха, поможет развитие собственных научных и преподавательских школ с учетом общемировых тенденций. Он предупредил, что независимая система образования неизбежно вызовет негативную реакцию в мировых кругах. Однако она позволит стране выйти на качественно новый уровень. «Важно восстанавливать и развивать собственные научные и педагогические школы, продвигать свои методологические наработки. Это будет вызывать сопротивление со стороны сторонников глобальных стандартов образования, но не нужно этого бояться, потому что одновременно это будет привлекать живой международный интерес. Русское образование может стать образцом, таким же, как русская наука или русская литература», - цитирует его ТАСС.

«Если мы не воспитаем собственный народ, его воспитают другие», - предупредил предстоятель РПЦ.

Ранее на этом же соборе спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал базовые ценности, на основе которых парламент должен строить законотворческую работу и оберегать существующее жизнеустройство: семья, вера, сплочённость, Родина и справедливость. Он отметил, что недостаток справедливости «может вносить в общество раскол, создавать почву для деятельности революционных маргиналов и в конечном счёте разрушать, казалось бы, незыблемые устои государственности».

Выбор редактора
Технологии
Новости

Роскомнадзор сообщил о согласии крупнейших VPN-сервисов соблюдать новый закон

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Соблюдать закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для обхода блокировок нежелательной в России информации согласились все самые популярные в стране крупные сервисы. Это РБК сообщил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Закон вступил в силу с 1 ноября.

«В России есть 25-30 проксирующих и VPN-сервисов, популярных у населения. Среди них — cameleo.ru, 2ip.ru и др. Они все выразили готовность исполнять закон, у нас в беседе с ними не возникло какого-то непонимания», - сказал чиновник. Он в курсе существования «сотен тысяч» «мелких и кустарно написанных VPN». Но закон направлен прежде всего на наиболее популярные сервисы, добавил Жаров.

31 октября Роскомнадзор сообщил, что завершает тестирование новой системы взаимодействия с крупными интернет-компаниями в связи со вступлением этого закона в силу. Сотрудники ведомства тестировали новую схему взаимодействия с участниками рынка. «В тестировании принимают участие АО «Лаборатория Касперского», Opera Software AS, Mail.Ru и «Яндекс». Свою готовность участия в тестировании подтвердили Rambler, «Спутник», cameleo.ru и анонимайзеры - 2ip.ru, 2ip.io. Общая аудитория данных сервисов в РФ - около 10 млн человек», - сообщало ведомство.

Вступивший в силу закон предписывает VPN-сервисы и анонимайзеры подключать к информационной системе (ФГИС) с данными о запрещенных в России сайтах и блокировать доступ к ним через свои технологии. Поисковые системы обязаны запретить выдачу запрещенных сайтов по поисковым запросам. За невыполнение закона сервисам грозит блокировка.

Выбор редактора
Загрузить ещё
Preloader more
Фото