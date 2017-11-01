Шесть Ту-22М3 нанесли удар по объектам боевиков в Сирии

Сохранение традиционной семьи и развитие независимого образования и науки поможет сохранить государство и его суверенитет, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он заявил это на ХХI Всемирном русском народном соборе, который посвящен теме «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития».
Традиционную семью патриарх считает основой государства, потому что через семью передается опыт поколений и сохраняется народ, дух, язык и само государство. Под семьей он подразумевает не только родителей и их детей, но и будущие поколения, «которые нас не увидят, но непременно о нас узнают». Семью он также назвал школой любви, а значит, и школой спасения, сообщает «Интерфакс». Традицию он определил как «метод связи поколений в режиме общего дела», общество - как «семью семей».
«Семья - механизм передачи традиций, родители вкладываются в детей, финансируют их образование, передают семейные традиции, фотографии, правила поведения и хорошего тона, навыки любимой профессии: так возникают династии учителей, военных, спортсменов, строителей, священников», - заявил предстоятель РПЦ. Так же и в России люди сохраняют и передают будущим поколениям «историю, язык, культуру, религию, профессиональный и жизненный опыт». Семье и обществу угрожают одинаковые вызовы - «крайности ювенальной юстиции, однополые браки, утверждение трансгуманизма», считает он.
Сохранить суверенитет в XXI в., по мнению патриарха, поможет развитие собственных научных и преподавательских школ с учетом общемировых тенденций. Он предупредил, что независимая система образования неизбежно вызовет негативную реакцию в мировых кругах. Однако она позволит стране выйти на качественно новый уровень. «Важно восстанавливать и развивать собственные научные и педагогические школы, продвигать свои методологические наработки. Это будет вызывать сопротивление со стороны сторонников глобальных стандартов образования, но не нужно этого бояться, потому что одновременно это будет привлекать живой международный интерес. Русское образование может стать образцом, таким же, как русская наука или русская литература», - цитирует его ТАСС.
«Если мы не воспитаем собственный народ, его воспитают другие», - предупредил предстоятель РПЦ.
Ранее на этом же соборе спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал базовые ценности, на основе которых парламент должен строить законотворческую работу и оберегать существующее жизнеустройство: семья, вера, сплочённость, Родина и справедливость. Он отметил, что недостаток справедливости «может вносить в общество раскол, создавать почву для деятельности революционных маргиналов и в конечном счёте разрушать, казалось бы, незыблемые устои государственности».