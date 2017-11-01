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Адвокат Пучдемон предложил прокуратуре допросить экс-главу Каталонии в Бельгии

Защита экс-президента женералитета (исполнительная власть) Каталонии Карлеса Пучдемона предложила Генпрокуратуре Испании допросить обвиняемого в мятеже на территории Бельгии. Ранее сам Пучдемон заявил, что он не собирается возвращаться в Испанию до тех пор, пока ему не будет гарантировано справедливое судебное разбирательство. Согласно законодательству Испании, на родине ему грозит до 30 лет тюрьмы за организацию бунта.

В понедельник Генпрокуратура подала иски против бывшего руководства Каталонии. Их официтально обвинили в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате госсредств. Пучдемон и бывшие члены парламента Каталонии были вызваны в суд 2 и 3 ноября для дачи показаний.

Пучдемон опасается ареста на территории Испании. «Я предложил допросить в Бельгии», - заявил адвокат Пучдемона Поль Бекарт агентству AP. «Он ждет, он хочет посмотреть, какой будет реакция испанского руководства, как будут разворачиваться события... На данный момент кошка все еще находится на дереве», - передает слова Бекарта El Pais.

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