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Белый дом обвинил Россию в пренебрежении к выводам доклада по химоружию в Сирии

Интерфакс / Ведомости
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Россия игнорирует и пренебрежительно относится к выводам доклада Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о химатаках в Сирии, считает Белый дом. «Попытки России подорвать и прекратить работу Совместного механизма демонстрируют ее полное пренебрежение к страданиям и гибели людей, вызванных применением химического оружия, а также полное отсутствие уважения к международным нормам», — говорится в заявлении Белого дома (цитата по «Интерфакс»).

Ранее с Министерстве иностранных дел России заявили, что доклад ООН и ОЗХО игнорирует российскую позицию. В нем содержатся итоги расследования химической атаки в Хан-Шейхуне в Сирии.

В докладе утверждается, что «Сирийская Арабская республика несет ответственность за использование зарина в Хан-Шейхуне». Жертвами химатаки, которая была совершена 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун, стали почти 100 человек. Запад обвиняет в случившимся сирийское правительство, Дамаск обвинения отвергает.

Бизнес
Новости

«Дочка» «Ростеха» обвинила Siemens в затягивании суда по турбинам

ТАСС
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Немецкий концерн Siemens намеренно затягивает рассмотрение дела по иску о поставках турбин в Крым, считают в «Технопромэкспорте» (структура «Ростеха»). Об этом заявил ТАСС представитель «Технопромэкспорта».

«Очевидно, что наш оппонент злоупотребляет правом и затягивает процесс, заявляются новые ходатайства, которые все дальше оттягивают рассмотрение дела по существу. Претензии истца изначально имеют не экономическую, а политическую природу. Экономические права Siemens не нарушены, контракт исполнен на 100%, и истец прекрасно это знает. В ходе спора Siemens фактически добивается, чтобы российские компании и российские суды на российской территории признавали санкционные требования чужой международной организации — Евросоюза», — сказал собеседник агентства.

Сегодня в арбитражном суде Москвы состоится очередное заседание по иску Siemens и присоединившейся к нему российской компании «Сименс технологии газовых турбин» (совместное предприятие Siemens и «Силовых машин») к структурам «Ростеха» — ОАО и ООО «Технопромэкспорт».

Политика
Новости

СМИ сообщили об авиаударах Израиля по Сирии

Ведомости
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ВВС Израиля нанесли удары по оружейному складу в сельской местности к югу от города Хомс в Сирии. Это сообщает Jеrusalem Post со ссылкой на арабские СМИ. Удар был нанесен из воздушного пространства Ливана, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана. Бомбардировку склада Reuters подтвердил командир отряда, который сражается на стороне сирийских правительственных войск.

ПВО Сирии нанесли по израильским самолетам ответный удар, но не задели их, сообщают арабские СМИ и «РИА Новости».

Это третий случай за последние недели, когда СМИ сообщают об авиаударах Израиля по Сирии, отмечает Jerusalem Post.

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Стиль жизни
Новости

Адвокат дисквалифицированных лыжников назвал решение МОК политическим

ТАСС / Ведомости
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Адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн считает, что дисквалификация спортсменов носит политический оттенок. «Представленные доказательства были очень-очень слабыми, настоящих улик так и не было представлено. Это скорее политическое решение», — сказал Вишеманн.

1 ноября Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал двух российских лыжников — Александра Легкова и Евгения Белова. Им запрещено участвовать в Олимпиадах. Помимо этого МОК лишил их медалей, завоеванных на Играх 2014 г. в Сочи. Результаты спортсменов были аннулированы.

«Я очень разочарован, но не сказать, что очень удивлен. Сама атмосфера в штаб-квартире МОК говорила о том, что решение было принято еще до того, как слушания начались. И это не только мое мнение, но и других адвокатов, которые защищали российских спортсменов», — добавил адвокат.

Технологии
Новости

Цукерберг предупредил о будущем снижении прибыльности Facebook из-за затрат на безопасность

Ведомости
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Финансовые результаты Facebook за III квартал превзошли прогнозы аналитиков, сообщает Business Insider. Однако гендиректор компании Марк Цукерберг предупредил, что теперь вложения в безопасность - борьбу с дезинформацией и интернет-травлей - возросли настолько, что это скажется на прибыльности.

Квартальная выручка Facebook впервые превзошла $10 млрд и составила $10,33 млрд при прогнозе в $9,84 млрд, это на 47% больше, чем в III квартале 2016 г. Чистая прибыль за отчетный период выросла на 79% в годовом измерении и составила $4,71 млрд, или $1,59 на акцию.

Улучшение показателей произошло за счет продаж рекламы. Теперь рекламу в соцсети размещают более 6 млн компаний а средняя стоимость ее размещения выросла на 35% в годовом измерении. Выручка от рекламы показала годовой рост на 49% и составила $10,1 млрд. 88% выручки приходится на доходы от мобильной реклмы.

Количество активных пользователей в месяц выросло с 2,01 млрд во II квартале до 2,07 млрд, число активных пользователей в день выросло с 1,32 млрд во II квартале до 1,37 млрд. Компания также изменила методику выявления и подсчета дублирующих аккаунтов. Из 2,07 млрд ежемесячных активных пользователей 10% приходится на дублирующие аккаунты - вторые и прочие аккаунты одного и того же человека. Ранее в компании считали, что они составляют 6% от общего числа аккаунтов. Оценка доли фейковых аккаунтов также была уточнена с прежних 1% до 2-3%.

Цукерберг предупредил, что рост финансовых показателей компании начнет замедляться из-за инвестиций в безопасность, но добавил, что защита сообщества пользователей соцсети ему важнее, чем наращивание прибыли. 31 октября главный юрисконсульт Facebook Колин Стретч заявил в Конгрессе, что компания до конца 2018 г. наймет дополнительно 10 000 сотрудников в подразделения, которые занимаются безопасностью и борьбой с дезинформацией в сети, всего над этим будут работать 20 000 человек. В свою очередь, финдиректор компании Дейв Венер сообщил о росте операционных расходов в 2018 г. на 45-60%. Он также предупредил, что выручка от рекламы, которую показывают пользователям в новостных лентах, перестанет расти, так как количество размещаемых там рекламных сообщений достигло возможного предела.

Выбор редактора
Политика
Новости

Россия отвергла обвинения во вмешательстве в выборы в США

Ведомости
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Российское посольство в США отреагировало на обвинения в предвыборной пропаганде, прозвучавшие накануне в Конгрессе на слушаниях с участием юристов Facebook, Twitter и Google. «Состоявшиеся в Конгрессе слушания представителей Твиттера, Фейсбука и Гугла подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства в американские президентские выборы», - говорится в заявлении посольства на его странице в Facebook.

Дипломаты осудили реакцию американских властей на сообщения интернет-гигантов. «Сегодня неприемлемый выпад допустил сенатор от Орегона Р(ональд). Уайден, назвавший руководство России фашистским. Адекватность покинула еще одного народного избранника в Вашингтоне? Понял ли он вообще, о чем говорит? Или главное привлечь внимание к себе, если уж не получается выбить доказательства из вызванных на допрос?», - говорится в заявлении. Слова сенатора российские дипломаты расценили как «откровенную провокацию» и обратили внимание на ущерб и без того непростым отношениям двух стран. «Пора уже даже тем, кто здесь предпочитает тон лавочников, развязавших Вторую мировую войну, уяснить, что Российская Федерация во внутренние дела Соединенных Штатов Америки не вмешивается», - подчеркнули представители посольства.

1 ноября юристы соцсетей рассказали конгрессменам о деятельности «фабрики троллей» - Агентства интернет-исследований. Его обвиняют в продвижении постов, создающих социальную напряженность. Как следовало из доклада Facebook к слушаниям, прочитать их могли 126 млн человек - около 40% населения США, или половина избирателей страны. Активность троллей продолжилась и после выборов. Представители соцсетей уверены, что эта деятельность была санкционирована российскими властями.

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Политика
Новости

Трамп высказался за смертную казнь для организатора теракта в Нью-Йорке

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп считает, что подозреваемый в совершении теракта на Манхэттене 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов, достоин смертной казни. «Нью-Йоркский террорист был счастлив, когда попросил повесить флаг ИГ («Исламское государство», запрещено в России) в своей больничной палате. Он убил 8 человек, 12 получили тяжелые ранения. Он достоин смерти!» - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее Саипову было предъявлено обвинение по двум эпизодам: пособничество ИГ, а также насилие и уничтожение автомобилей, в результате чего погибли 8 и более человек. Максимальным наказанием по первому может быть пожизненное заключение, по второму – смертная казнь, заявил и.о. прокурора южного округа Нью-Йорка Джим Кун. Он уточнил, что в ходе разбирательства Саипову могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

31 октября фургон, управляемый Саииповым выехал на велосипедную дорожку в районе Всемирного торгового центра и двигался по ней, сбивая велосипедистов. По данным AP, Саипов планировал добраться до Бруклинского моста и атаковать пешеходов.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Хаменеи предложил Путину аннулировать американские санкции и изолировать США

Ведомости
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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным призвал к противостоянию санкционной политике США. «Мы можем аннулировать санкции США, используя такие методы, как отказ от доллара и замена его национальными валютами в сделках между двумя или более сторонами, изолировать американцев», - приводятся слова Хаменеи на его сайте.

Хаменеи подчеркнул, что разделяет позицию Путина по решению региональных проблем без участия внешних сил. «Американцы стремятся вмешиваться во все проблемы региона и мира, и для этого они полагаются на слабые власти в других странах», - сказал он. Иранский лидер указал на «провал» американской коалиции «в поддержку террористов в Сирии» и отметил усиление роли России в регионе. «Хорошая комбинация и совместное сопротивление Тегерана и Москвы мятежу и коррупции террористов в Сирии является значительным фактором, сделавшим Россию влиятельным игроком в регионе», - отметил Хаменеи.

В ходе визита в Тегеран Владимир Путин также встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ранее они уже собирались в формате «тройки» в августе 2016 г. в Баку и тогда же решили сделать встречи регулярными. Следующий саммит пройдет в следующем году в России.

В рамках визита Путина в Иран «Роснефть» подписала дорожную карту об инвестициях в местные месторождения нефти и газа, потенциально они могут составить $30 млрд. «Газпром» выразил готовность участвовать в проекте строительства газовой трубы до Индии стоимостью $7,5 млрд.

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Политика
Новости

Организатору теракта в Нью-Йорке может грозить смертная казнь

Ведомости
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Подозреваемому в совершении теракта в Нью-Йорке 29-летнему выходцу из Узбекистана Сайфулло Саипову было предъявлено обвинение по двум эпизодам, сообщает Reuters. По первому – пособничество террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) – максимальным наказанием может быть пожизненное заключение, заявил и. о. прокурора Южного округа Нью-Йорка Джим Кун. По второму – в насилии и уничтожении автомобилей, в результате чего погибли восемь и более человек – смертная казнь. Ким отметил, что в ходе разбирательства Саипову могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

Водитель пикапа, выехавшего на полосу для велосипедистов около Всемирного торгового центра 31 октября, находится в госпитале Bellevue Hospital Center, он был ранен в ходе задержания. Следователям он рассказал, что готовил теракт несколько недель, искал информацию о том, как отмечается в Нью-Йорке Хеллоуин. 22 октября он арендовал грузовик и даже совершил пробную поездку, чтобы отработать поворот машины. Изначально он планировал проехать по велосипедной дорожке и добраться до Бруклинского моста, чтобы атаковать пешеходов, приводит Associated Press слова агента ФБР Амбер Тайри. Он также собирался вывесить в момент атаки флаги ИГ, но решил, что это привлечет к нему слишком много внимания раньше времени.

Саипов сообщил, что на атаку его вдохновили видео лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. В одном из двух его мобильных телефонов было обнаружено 90 видеороликов и 3800 фотографий, многие из которых являлись частью пропаганды ИГ. Обвиняемый заявил, что «чувствует себя хорошо» от того, что ему удалось сделать.

В частных беседах с сослуживцами Саипов никогда не говорил об ИГ, но было понятно, что он придерживается радикальных взглядов, рассказал знакомый с ним Миррахмат Муминов. Саипова сложно назвать успешным человеком. Он работал водителем грузовика в Огайо, затем, совсем недавно, был водителем Uber, но его карьера развалилась. Он был из тех, кто недоволен своей жизнью, «у него была привычка не соглашаться со всеми», отметил Муминов. У Саипова есть жена и две дочери. Его сосед в Нью-Джерси рассказал, что недавно у них родился мальчик.

«То, как мы относимся к господину Саипову в этом судебном процессе, скажет нам гораздо больше о нас самих, чем о нем», - заявил назначенный обвиняемому адвокат Дэвид Паттон.

Роль в нью-йоркском теракте второго подозреваемого из Узбекистана – 32-летнего Мухаммадзура Кадырова – пока не находит подтверждения. Он был другом Саипова, но в этом деле у него, похоже, не было никакой роли, сказал собеседник AP в правоохранительных органах.

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Авто
Новости

Tesla получила крупнейший в своей истории квартальный убыток

Ведомости
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Tesla отчиталась об убытке за III квартал в размере $671 млн. Это самый большой квартальный убыток в истории компании, пишет Automotive News. В прошлом году за тот же период компания получила $22 млн прибыли. Производитель электромобилей объяснил потери расходами на развитие производства Model 3 и покрытие спроса на Model S и Model X. Компания сообщила, что собирается выпускать еженедельно по 5000 штук Model 3 к концу I квартала 2018 г. Основным ограничением для роста производства Model 3 названа сборка аккумуляторных батарей на Gigafactory в Неваде.

Доходы от автомобильного бизнеса компании за III квартал выросли на 10% до $2,36 млрд, доходы от солнечной генерации и хранения энергии - до $317 505 (более чем в сто раз). В течение III квартала компания потратила $1,4 млрд, продолжая активно инвестировать в производство. Это сопоставимо с тратами в $1,16 млрд во II квартале 2017 г.

Также Tesla сообщила, что достигла продаж 250 000 машин с момента начала поставок в 2008 г.

Объявление было опубликовано после закрытия торгов. На сделках после закрытия биржи акции Tesla упали на 3,9% до $308,6.

Tesla находится под давлением со стороны инвесторов и клиентов, которое может еще возрасти к конца года, отмечает Automotive News. После запуска Model 3 для массового рынка гендиректор Tesla Илон Маск пообещал, что компания к концу года будет производить по 20 000 таких машин в месяц. Но к началу октября Tesla выпустила только 360 штук (222 шт. в III квартале).

По сообщениям СМИ, Tesla изо всех сил старается запустить сборочную линию на полную мощность, но при этом компания уволила от 400 до 700 работников в октябре после проверок их эффективности. В ответ на эти действия профсоюз UAW уже обвинил компанию в незаконных увольнениях для того, чтобы препятствовать объединению сотрудников в профсоюз.

Осенью 2016 г. Маск говорил инвесторам, что Tesla больше не будет нуждаться в увеличении капитала для запуска Model 3. Но в марте 2017 г. компания получила $1,2 млрд от акций и конвертируемых долговых обязательств и привлекла еще $1,8 млрд в августе на продаже облигаций под производство Model 3. Tesla сообщила, что сейчас располагает $3,5 млрд в денежной форме.

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Технологии
Новости

Сооснователь «Яндекса» снизит свою долю в компании

Ведомости
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Голландская Yandex N.V., головная компания группы «Яндекс», сообщила, что сооснователь и генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож утвердил план продажи части принадлежащих ему акций компании. Это решение принято как «часть его долгосрочной стратегии по диверсификации активов и поддержанию их ликвидности, а также для облегчения будущих инвестиций», говорится в сообщении компании на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Аркадию Воложу принадлежит примерно 34,5 млн акций класса В, на которые приходится около 11% капитала «Яндекса» и 48% голосов. Всего планируется продать до 2,25 млн акций, предварительно конвертировав их в акции класса А (на них приходится такая же доля в капитале, но в десять раз меньше голосов). Если весь объем акций будет распродан, у Воложа останется примерно 10% капитала и 46% голосов. Продажа акций планируется в течение длительного периода, чтобы снизить воздействие на рынок. «Принятие плана заранее позволит рынку также избежать опасений относительно того, имел ли г-н Волож существенную, непубличную информацию, когда он принял решение продать свои акции», - сообщает компания.

Неделей раньше было объявлено о финансовых результатах «Яндекса» за три квартала 2017 г. Выручка группы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросла на 21% до 23,4 млрд руб., однако чистая прибыль снизилась на 37% до 2,4 млрд руб., а EBITDA снизилась на 17% до 5,7 млрд руб. Тем не менее котировки Yandex N.V. на NASDAQ с тех пор выросли на 3,7%.

Всего у «Яндекса» выпущено 325,8 млн акций. Капитализация на 1 ноября составила $11,1 млрд. Таким образом, при сохранении нынешних котировок Аркадий Волож сможет выручить за свои акции порядка $75 млн.

Двумя днями ранее стало известно, что компания сооснователя и председателя совета директоров Mail.Ru Group Дмитрия Гришина Denholma Limited разместила на Лондонской бирже 4,7 млн принадлежащих ему акций Mail.ru, или около 2,1% ее капитала, в форме GDR. Сумма размещения составила $149,5 млн, что примерно на $7,5 меньше планировавшегося.

Политика
Новости

Министр обороны Великобритании подал в отставку

Ведомости
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Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку, передает Reuters.

Министр признался в том, что его отношение к женщинам в прошлом не соответствовало стандартам, предъявляемым к британским военнослужащим.

В 2002 г. министр коснулся колена радиоведущей Джулии Хартли-Брюер во время делового ужина. В понедельник представитель министра заявил, что Фэллон извинился перед журналисткой. В Twitter она написала, что «никто не расстроился из-за произошедшего». «Мои колени в порядке», - говорится в одном из сообщений. Корреспондент Sky News выложила в Twitter фото якобы подписанного Фэллоном заявления об отставке.

В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала принять меры, если будут доказательства «неправомерных действий».

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