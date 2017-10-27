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Россия приступила к изучению доклада ООН о химических атаках в Сирии

В Москве начали изучать доклад экспертов ООН и ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) о химических атаках в Сирии. «Подтверждаем факт распространения 26 октября в СБ ООН доклада Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии. Начали внимательное изучение документа, имеющего комплексный технический характер», — сообщили в постоянном представительстве России при ООН.

Там отметили, что «такая работа должна проводиться с привлечением соответствующих специалистов из различных ведомств». «В очередной раз удивлены тем, что прямые цитаты из внутреннего документа СБ ООН беззастенчиво цитируются западными информагентствами», — подчеркнули в российском постпредстве.

Как ранее написало агентство Associated Press со ссылкой на текст доклада, в нем утверждается, что «Сирийская Арабская республика несет ответственность за использование зарина в Хан-Шейхуне». Жертвами химатаки, которая была совершена 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун, стали почти 100 человек. Запад обвиняет в случившимся сирийское правительство, Дамаск обвинения отвергает.