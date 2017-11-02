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Фонд предполагаемой дочери Путина утроил годовую прибыль

Фонд «Национальное интеллектуальное развитие», работающий в МГУ под брендом «Иннопрактика», в 2016 г. увеличил прибыль в 3,5 раза до 113, 9 млн руб., сообщает РБК. Портал ссылается на отчет фонда из Главного межрегионального центра Росстата. Руководит фондом Катерина Тихонова, которую СМИ называют дочерью президента Владимира Путина. Сама Тихонова объясняла, что проект «Иннопрактика» связывает молодых ученых и компании, помогает ученым реализовать их разработки и внедрять их идеи в производство, а компаниям - нанимать внешних экспертов.

Годовая выручка фонда выросла с 182,6 млн до 264 млн руб. Рост финансовых показателей представитель фонда связал с реализацией 22 исследовательских проектов, часть из которых засекречена.

Например, «Роснефть» с помощью представленной фондом технологии осуществила проект подготовки попутного нефтяного газа. Эта технология позволяет после подготовки и очистки использовать попутный нефтяной газ в промышленности и быту с положительной рентабельностью, объяснили в фонде. В рамках другого проекта сотрудники МГУ при поддержке «Роснефти» выделили микроорганизмы, способные разлагать нефть и нефтепродукты в акватории морей, на побережье, кораблях и буровых платформах при минусовых температурах.

Путин не отвечает на вопросы о дочерях, известно только, что их зовут Катерина и Мария. Президент говорил только, что они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой, «они никуда не лезут». По его словам, образование они обе получили в России, здесь же работают и никогда не были звездными детьми. Он считает, что его дочери живут очень достойно, и он ими гордится.

В ноябре 2015 г. Reuters опубликовал расследование о дочерях президента. В нем говорилось, что младшая дочь Путина Катерина носит фамилию Тихонова, руководит проектом «Иннопрактика» при МГУ, возглавляет международный комитет всероссийской Федерации акробатического рок-н-ролла и называет себя супругой Кирилла Шамалова. 29-летнюю Катерину Тихонову назвал дочерью президента Путина председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, который знал ее сызмальства, передало агентство. Также это подтвердили Reuters высокопоставленный источник в МГУ и еще один видный ученый, имеющий близкие связи с фондом Тихоновой. Пресс-служба Газпромбанка вечером 10 ноября распространила заявление: ни Акимов, ни другие сотрудники Газпромбанка «не располагают информацией о родственных связях г-жи Тихоновой». Утверждение, что она якобы является дочерью президента России, Акимову приписали.