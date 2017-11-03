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Россия и США внесли в СБ ООН резолюции о продлении расследования химических атак в Сирии

ТАСС / Ведомости
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В Совет Безопасности ООН внесены два противоречащих друг другу проекта резолюций о продолжении расследования химатак в Сирии – от России и США, сообщил ТАСС со ссылкой на копии документов. Речь идет о сроках полномочий Совместного механизма Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ООН по расследованию (СМР) химических атак в Сирии.

Российский документ предполагает продление работы миссии до 16 мая 2018 г. и предписывает СМР провести переоценку «сделанных ранее выводов и заключений». Проведенное ранее расследование, по мнению Москвы, не соответствовало принятым стандартам. В проекте Москва настаивает на отправке следователей для взятия проб как на место предполагаемой атаки в Хан-Шейхуне, так и на авиабазу Шайрат, откуда могли взлетать самолеты для нанесения ударов.

В американском проекте на работу миссии отводится 24 месяца с момента принятия резолюции. Документ также допускает введение санкций и применение военной силы в случае совершения нападений с применением отравляющих веществ

Полномочия следственной комиссии ООН и ОЗХО истекают 17 ноября. 24 октября Россия наложила вето на подготовленную США резолюцию о продлении мандата СМР до ноября 2018 года, призвав дождаться публикации доклада. Спустя два дня он был передан в Совбез. Авторы доклада обвинили сирийские власти в нападении на Хан-Шейхун с применением зарина 4 апреля этого года, а также в атаке на боевиков группировки ИГ (запрещена в России) с использованием сернистого иприта в Марат-Умм-Хош 16 сентября 2016 г.

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Трамп рассказал о возможной встрече с Путиным в Азии

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в ходе своего 12-дневного азиатского турне, сообщил он в интервью Fox News. «У нас может быть встреча с Путиным. Скажу еще раз, Путин очень важен для нас, потому что они [Россия] могут помочь нам с Северной Кореей… Они могут помочь нам с Сирией, нам нужно поговорить об Украине», - сказал он.

Трамп планирует с 3 по 14 ноября посетить Японию, Южную Корея, Китай, Вьетнам и Филиппины. 10 ноября он примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во вьетнамском Дананге. Именно эта площадка называлась в качестве возможного места второй встречи Путина и Трампа, но официальных подтверждений этому до сих пор не было. Накануне советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер заявлял, что «это пока не определено». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключа, что Путин примет участие в саммите АТЭС, но график двусторонних встреч, в том числе с президентом США, пока прорабатывается.

Первая встреча Путина и Трампа состоялась на саммите G20 в июле этого года. В графике американского президента на нее отводилось 30 минут, российская сторона допускала часовую беседу, но в итоге она продолжалась 2 часа 15 минут. Позже политконсультант из Eurasia Group Ян Бреммер сообщал о второй, тайной встрече лидеров перед официальным ужином в первый день саммита, на которой присутствовал лишь переводчик. Стороны эту информацию опровергли.

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Технологии
Новости

Сотрудник Twitter заблокировал аккаунт Трампа перед увольнением

Ведомости
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Аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter оказался заблокирован из-за действий увольняющегося сотрудника службы поддержки. Как сообщила сеть микроблогов, он отключил доступ к странице в свой последний рабочий день. Имя бывшего сотрудника и мотивы его поступка в сообщении не уточняются.

Аккаунт Трампа был недоступен в течение 11 минут. При попытке зайти на страницу пользователю сообщалось, что страница @realdonaldtrump не существует. Затем доступ к аккаунту президента США восстановили.

Ранее Twitter назвал причиной блокировки ошибку одного из сотрудников. При этом компания указывала, что он отключил доступ непреднамеренно.

Сам Трамп пока не прокомментировал произошедшее.

Трамп зарегистрирован в Twitter с 2009 года. У него более 41 млн подписчиков. Президент США отмечал, что победе на выборах обязан, в том числе, этой соцсети. «Не будь твитов, меня бы здесь не было», - говорил он в интервью газете Financial Times в апреле. Нередко Трамп использует Twitter для нападок на американские СМИ, крупный бизнес или лидеров других стран. Некоторые посты противоречили политике Twitter, запрещающей призывы к насилию. Но компания ранее отказалась блокировать доступ к ним из-за информационной значимости. Агентство Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитиков писало, что рыночная стоимость Twitter снизится почти на $2 млрд, если Трамп прекратит публиковать твиты.

Политика
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«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке

Ведомости
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Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке, в результате которого погибли 8 человек, еще 12 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на онлайн публикацию еженедельной газеты группы «Аль-Наба».

31 октября 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов сбил несколько человек, выехав на автофургене на велосипедную дорожку в районе Всемирного торгового центра на Манхэттене. «Нападавший является одним из солдат халифата», - заявили представители ИГ.

Саипову предъявлено обвинение, по которому ему может грозить смертная казнь. К этому же накануне призвал президент США Дональд Трамп, возмущенный пожеланием обвиняемого вывесить на его больничной палате флаг ИГ.

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Новости

Twitter по ошибке заблокировал аккаунт Трампа

Ведомости
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Аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter 2 ноября был по ошибке заблокирован на 11 минут. При попытке войти в него сообщалось, что «страница не существует». «Сегодня аккаунт @realdonaldtrump был непреднамеренно деактивирован из-за ошибки сотрудника Twitter. Аккаунт было недоступен 11 минут, затем он был восстановлен. Мы продолжаем расследование и предпринимаем шаги для предотвращения подобных инцидентов впредь», - говорится в сообщении компании.

Трамп – активный пользователь соцсетей. «У меня более 100 млн подписчиков в Facebook, Twitter, Instagram. Более 100 млн. Мне не нужно обращаться к фейковым медиа», - говорил он в интервью Financial Times. С момента избрания президентом его аудитория в Twitter выросла с 13 до 41,7 млн. «Не будь твитов, меня бы здесь не было», - признавал Трамп, не успев проработать в Белом доме и четырех месяцев.

Окружение Трампа не раз пыталось ограничить его самостоятельность в соцсетях. Еще на этапе предвыборной кампании The New York Times писала, что его аккаунт в Twitter стал рассматриваться штабом как «нефильтрованный канал для агрессии». За несколько дней до выборов записи Трампа начала редактировать его пресс-секретарь Хоуп Хикс.

Twitter – основной инструмент Трампа для отражения нападок, отмечает The Washington Post. Его задиристые твиты беспокоили не только его окружение, но и международное сообщество. «Только послушайте, что министр иностранных дел Северной Кореи говорит в ООН. Если он передает мысли маленького Ракетного Человека (такое прозвище Трамп дал лидеру КНДР), то их скоро не будет», - обещал он в сентябре на фоне сообщений Пхеньяна об успешных ракетных и ядерных испытаниях. Некоторые пользователи отмечали тогда, что пост Трампа противоречит политике Twitter, запрещающей призывы к насилию. Однако тогда компания отказалась блокировать президентский аккаунт. Она пояснила, что при принятии подобных решений учитывается информационная составляющая и общественный интерес, который представляют спорные твиты.

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Бизнес
Новости

Group-IB обнаружила 500 мошеннических сайтов продажи нового iPhone

Ведомости
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Group-IB, которая специализируется на предотвращении киберпреступлений, обнаружила более 500 мошеннических сайтов продажи нового iPhone, сообщает компания.

В Group-IB привели пример одной из распространенных схем: клиент должен полностью оплатить предзаказ iPhone X по выгодной цене. На одном из таких сайтов цена почти на 30% ниже стоимости в официальном магазине, уточняет компания.

В лучшем случае вам привезут поддельный телефон, в худшем – мошенники украдут деньги, конфиденциальные данные и заразят устройство вирусом, говорит Андрей Бусаргин из Group-IB. По его словам, после официального начала продаж количество подобных сайтов только вырастет.

Активность мошенников связана с ажиотажным спросом на iPhone X, отмечают в компании.

Официально продажа новой модели iPhone начнется 3 ноября. Первая партия была раскуплена 29 октября через 10 минут после открытия предзаказа.

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Политика
Новости

Движение более 20 поездов задержано в Подмосковье из-за ДТП

Интерфакс
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В Подмосковье из-за столкновения электрички с машиной задерживается движение более 20 электропоездов. Ранее сообщалось, что в результате аварии погиб водитель иномарки, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде в Ступинском районе. Электричка следовала в область из Москвы в Каширу. Перед ней на переезд выехал автомобиль BMW, машинист экстренно затормозил, но удара избежать не удалось. Машину отбросило на соседние пути.

В управлении МЧС Московской области сообщили, что ДТП произошло на перегоне Барыбино - Михнево.

На данный момент последствия аварии устраняют шесть единиц техники, 16 специалистов экстренных служб.

: Пассажирский поезд и электричка столкнулись в Москве

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Стиль жизни
Новости

Лыжники Легков и Белов подали апелляцию на решение МОК об отстранении от Олимпиад

ТАСС
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Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов, которых накануне Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах, подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката спортсменов Кристофа Вишеманна.

«Апелляция только что подана», - подтвердил юрист.

В среду МОК также аннулировал результаты спортсменов Олимпийских игр 2014 г.

Как российских олимпийцев награждали в Кремле

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Политика
Новости

Деталей встречи Путина с Трампом нет за неделю до возможной даты

Интерфакс/Ведомости
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Состоится ли встреча президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным «на полях» саммита АТЭС во Вьетнаме, пока неясно, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер. «Это пока не определено», - сказал он в четверг, 2 ноября, на брифинге в Белом доме, пообещав объявить о решении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин, возможно, примет участие в саммите АТЭС во Вьетнаме, но график двусторонних встреч, в том числе с президентом США, пока прорабатывается.

Касаясь деталей двусторонних встреч, Песков сказал: «Когда будет уже финализирована эта подготовка, мы сделаем соответствующее заявление».

Саммит АТЭС пройдет во вьетнамском Дананге 6-11 ноября, участие Путина в нем планируется. При этом, рассказал Песков, Путин не поедет в столицу Вьетнама Ханой, двусторонние российско-вьетнамские контакты состоятся на полях саммита. Трамп посетит Дананг 10 ноября в ходе азиатского турне 3-14 ноября.

Первая встреча Трампа и Путина

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Авто
Новости

Правительство Франции продаст часть акций в Renault

Ведомости
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Французское правительство продаст 14 млн акций (доля в 4,73%) автопроизводителя Renault, сообщает государственный инвестиционный фонд Франции APE.

Сделка может составить примерно 1,21 млрд евро, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на котировки компании.

Сейчас французское правительство владеет 19,7% в Renault. Выставляемый на продажу пакет акций государство приобрело в апреле 2015 г. перед собранием акционеров. Правительство Франции хотело усилить свою позицию по сравнению с компанией Nissan, передает Bloomberg.

В октябре 2015 г. правительство Франции сообщало о том, что откладывает продажу своей доли в Renault. Это случилось из-за падения акций автопроизводителей по всему миру. Кроме того, сделку перенесли из-за снижения спроса на новые машины на развивающихся рынках, писала The Wall Street Journal.

Тогда представители фонда отмечали, что акции будут проданы после стабилизации фондовых рынков. После сделки правительство Франции все равно останется крупнейшим акционером Renault с долей 15,01% в капитале, уточняет APE.

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Политика
Новости

В Подмосковье электричка столкнулась с автомобилем

РИА Новости
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В Московской области на переезде между станциями Барыбино и Михнево Павелецкого направления МЖД электропоезд столкнулся с автомобилем. В результате аварии погиб один человек. На данный момент задержано движение четырех поездов, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Погиб водитель легковой машины», — сказал источник, в электричке никто не пострадал.

Причины ДТП выясняются. Авария произошла приблизительно в 18.45 мск. На переезде световая и звуковая сигнализации были в рабочем состоянии. Водитель нарушил ПДД и выехал на пути перед приближающейся электричкой, следовавшей по маршруту Москва – Кашира. Столкновения не удалось избежать, несмотря на то что машинист предпринял экстренное торможение. В результате аварии машину отбросило на соседние пути.

Пассажирский поезд и электричка столкнулись в Москве

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Технологии
Новости

Компания Дмитрия Гришина продала долю в Mail.ru за $150 млн

Интерфакс
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Компания сооснователя и председателя совета директоров Mail.Ru Group Дмитрия Гришина Denholma Limited продала на Лондонской бирже 4 717 879 GDR интернет-компании, что соответствует 2,1% капитала Mail.ru.

Mail.ru сообщила, что цена размещения составила $31,8 за расписку, а стоимость всего пакета - чуть более $150 млн. По итогам торгов на Лондонской бирже цена одной GDR составила $31,6, снизившись на 2,32%.

После продажи GDR у Denholma останется 1,1% Mail.ru. В отношении этого пакета, как сообщалось ранее, будет действовать трехмесячный lock-up период.

Крупнейший акционер Mail.ru - «Мегафон» - владеет 15,2% капитала и 63,8% голосов, южноафриканской медиакомпании Naspers (через дочернюю компанию MIH) принадлежит 27,55% капитала и 12,2% голосов. Третий по величине акционер Mail.ru - китайская интернет-компания Tencent, владеющая 7,37% капитала и 3,27% голосов.

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