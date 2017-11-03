Политика

Новости

Россия и США внесли в СБ ООН резолюции о продлении расследования химических атак в Сирии

В Совет Безопасности ООН внесены два противоречащих друг другу проекта резолюций о продолжении расследования химатак в Сирии – от России и США, сообщил ТАСС со ссылкой на копии документов. Речь идет о сроках полномочий Совместного механизма Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ООН по расследованию (СМР) химических атак в Сирии.

Российский документ предполагает продление работы миссии до 16 мая 2018 г. и предписывает СМР провести переоценку «сделанных ранее выводов и заключений». Проведенное ранее расследование, по мнению Москвы, не соответствовало принятым стандартам. В проекте Москва настаивает на отправке следователей для взятия проб как на место предполагаемой атаки в Хан-Шейхуне, так и на авиабазу Шайрат, откуда могли взлетать самолеты для нанесения ударов.

В американском проекте на работу миссии отводится 24 месяца с момента принятия резолюции. Документ также допускает введение санкций и применение военной силы в случае совершения нападений с применением отравляющих веществ

Полномочия следственной комиссии ООН и ОЗХО истекают 17 ноября. 24 октября Россия наложила вето на подготовленную США резолюцию о продлении мандата СМР до ноября 2018 года, призвав дождаться публикации доклада. Спустя два дня он был передан в Совбез. Авторы доклада обвинили сирийские власти в нападении на Хан-Шейхун с применением зарина 4 апреля этого года, а также в атаке на боевиков группировки ИГ (запрещена в России) с использованием сернистого иприта в Марат-Умм-Хош 16 сентября 2016 г.