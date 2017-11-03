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Путин посоветовал опираться на документы и факты в спорах о революции 1917 года

Президент Владимир Путин в приветствии к участникам международных мероприятий, приуроченных к 100-летию Российской революции 1917 г., рекомендовал сохранять объективное и положительное отношение к прошлому. «... Убежден, что даже самая острая полемика должна основываться на фактах и документах», - цитирует его ТАСС.

Путин напомнил об огромном влиянии революции 1917 г. на развитие России и всего мира. Он сказал, что она «во многом определила политическую, экономическую, социальную картину XX века».

«И потому закономерно, что в юбилейный год общественные деятели, ученые, представители СМИ обращаются к глубокому и всестороннему осмыслению той эпохи, высказывают разные, порой противоположные мнения и оценки», - говорится в приветствии президента. Он выразил надежду, что все связанные с революцией мероприятия внесут вклад в конструктивную дискуссию и помогут укрепить дружеские связи участников с зарубежными коллегами и партнерами.

Выставка революционного плаката в Эрмитаже