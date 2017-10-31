Какие уникальные экспонаты показал Эрмитаж к 100-летию революции

Евгений Егоров / для Ведомостей

В 1901 г. вокруг Собственного сада Зимнего дворца была установлена на высоком цоколе из темно-розового песчаника, выполненная по проекту Р.Мельцера, решетка с позолоченными орлами и вензелями. Со стороны площади и Невы ворота решетки украшали императорские короны. Ограда Собственного сада была разобрана 1 мая 1920 г. на первом коммунистическом субботнике. Железная корона (на фото) была обнаружена в 1980-х гг. в одном из подвальных помещений Зимнего дворца при разборке строительного мусора

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