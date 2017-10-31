Какие уникальные экспонаты показал Эрмитаж к 100-летию революции
В музее открылась выставка «История создавалась здесь»
В этом году Эрмитаж отмечает годовщину революции несколькими выставками. Одна из них: «Зимний дворец и Эрмитаж. 1917. История создавалась здесь», которая открылась 25 октября. Посередине парадной Иорданской лестницы музея сейчас изображен рабочий, разбивающий оковы
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Колонны обернуты кумачом с лозунгами 1917 г.
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Как и сто лет назад, имперская сущность Эрмитажа не принимает революцию: дворцовые интерьеры отторгают чужеродный краснознаменный декор
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Сопротивление места попытался преодолеть голландский дизайнер Каспар Конейн: он оформил пространство Николаевского зала гигантскими фотографиями участников событий и множеством видеоэкранов, собрав подлинные предметы и документы в инсталляцию
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Главное внимание здесь уделено последним обитателям Зимнего дворца
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Экспонаты выставки
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В 1901 г. вокруг Собственного сада Зимнего дворца была установлена на высоком цоколе из темно-розового песчаника, выполненная по проекту Р.Мельцера, решетка с позолоченными орлами и вензелями. Со стороны площади и Невы ворота решетки украшали императорские короны. Ограда Собственного сада была разобрана 1 мая 1920 г. на первом коммунистическом субботнике. Железная корона (на фото) была обнаружена в 1980-х гг. в одном из подвальных помещений Зимнего дворца при разборке строительного мусора
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Экспонаты выставки
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Плакаты с революционными лозунгами
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Метафорой отечественной истории можно считать впервые выставленную картину: на обороте парадного портрета Николая II, созданного художником Галкиным в 1896 г. для актового зала коммерческого училища, в 1924 г. художником Измайловичем была написана фигура Ленина на фоне Петропавловской крепости
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В таком виде картина много лет провисела в советской школе
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Штык-нож от винтовки системы «Винчестер», который использовался при убийстве царской семьи
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Портрет императора Александра II художника Генриха фон Ангели, исколотый штыками
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Сюртук швейцара Петровской галереи Императорского Эрмитажа
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Станковый пулемет «Максим» образца 1910 г.
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Мундир офицерский Собственного Его Императорского Величества Конвоя, принадлежавший цесаревичу Алексею Николаевичу (слева на фото)
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Вещи солдат, служивших во время Первой мировой войны
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Экспонаты выставки, принадлежащие царской семье
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Мундир флотский капитана 1-го ранга, с эполетами и аксельбантом. Принадлежал императору Николаю II
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Выставка будет идти до 4 февраля
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