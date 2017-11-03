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Титов поддержал идею захоронить тело Ленина

Бизнес-омбудсмен и председатель Партии роста Борис Титов поддержал идею захоронить тело Владимира Ленина. «С захоронением Ленина в обществе станет меньше разъединяющих нас моментов, перестанет воспроизводиться вековой давности война "красных" и "белых", появится возможность больше сил уделять созиданию, строительству будущего для нашей страны», — считает Титов.

По его мнению, «пока в центре столицы нашей страны лежит тело Ленина, какая-то наша часть ментально продолжает жить в СССР», что сказывается на жизни россиян не лучшим образом. «Многие до сих пор надеются вернуться в те времена», — отметил Титов.

В четверг, 2 ноября, глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Кремлю с предложением убрать тело Ленина с Красной площади. По его мнению, это было бы «разумно и человечно», а также верно с исторической точки зрения. Эту идею поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская. За захоронение тела Ленина выступает и Ксения Собчак, однако она отметила, что решать это вопрос должен не Кремль, а российский народ — «на свободных выборах и референдумах».