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Кремль ответил на предложение Кадырова захоронить Ленина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема захоронения тела Владимира Ленина не относится к повестке дня Кремля. Так он прокомментировал соответствующее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова. Песков назвал вопрос о захоронении тела Ленина резонансным и отметил, что есть разные точки зрения по этому поводу.

В четверг Кадыров заявил, что, по его мнению, тело Владимира Ленина давно пора похоронить. Это было бы «разумно и человечно», а также верно с исторической точки зрения.

В свою очередь глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов заявил, что необходимости убирать тело Ленина из мавзолея нет. Он предложил превратить мавзолей в музей по аналогии с Дворцом инвалидов в Париже, где находится гробница Наполеона, передает «Интерфакс».

О необходимости похоронить Ленина ранее также говорила Ксения Собчак, намеренная выставить свою кандидатуру на выборы президента России. Она заявила, что Россия проваливается в Средневековье «в том числе потому, что в XXI веке на главной площади страны лежит труп человека, независимо от того, какие у него были политические воззрения».