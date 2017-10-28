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Зюганов прокомментировал предложение Собчак убрать тело Ленина

Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов прокомментировал предложение телеведущей Ксении Собчак убрать тело Владимира Ленина с Красной площади. «Собчак лезет к Ленину и к Крыму, "пиарясь" на фоне своих безобразных заявлений. Но вот вопрос: кто заказал пиар этих заявлений в государственных СМИ?» — написал Зюганов в Twitter.

Накануне Собчак заявила, что первым своим президентским указом убрала бы тело Ленина с Красной площади. «Я считаю, что то Средневековье, в которое мы проваливаемся сейчас, это в том числе потому, что в XXI-м веке на главной площади страны лежит труп человека, независимо от того, какие у него были политические воззрения», — сказала Собчак.

Ранее она выразила мнение, что в Крыму должен состояться новый референдум о независимости. Как полагает Собчак, Россия нарушила международные обязательства, и «выход из кризисной и несправедливой ситуации» — новый референдум, перед которым в Крыму должна быть организована «обширная и равноправная агитация».