Собчак предложила провести новый референдум в Крыму

Ксения Собчак на съемочной площадке фильма «Шпион нашего времени» Александр Поздняков / ТАСС

Телеведущая Ксения Собчак, намеренная баллотироваться на пост президента России в 2018 г., считает, что в Крыму должен состояться новый референдум о независимости. Об этом она сказала на встрече со сторонниками в Екатеринбурге в пятницу, пишет «Интерфакс».

Как полагает Собчак, Россия нарушила международные обязательства и «выход из кризисной и несправедливой ситуации - через новый референдум, который подразумевает разные точки зрения». «В Крыму живут русские люди, их там много. <...> Мы не можем отнестись к ним как к субъектам геополитики. Плоха та политика, которая не для людей», - указала она.

По мнению Собчак, перед новым референдумом в Крыму должна быть организована «обширная и равноправная агитация». Она уточнила, что не собирается ее вести.

В октябре Собчак объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 г. На первой пресс-конференции в новом качестве она сказала, что с точки зрения международного права Крым - украинский и что теперь надо обсуждать, как быть. Затем она объяснила, что ее нельзя судить за это заявление, так как в законе говорится, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности, но не говорится о констатации факта. В ЦИК говорили, что ее заявление не является основанием отказать ей в регистрации кандидатом в президенты.

Заявление Собчак по Крыму вызвало широкий общественный резонанс и критику со стороны ряда политиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что слова телеведущей о принадлежности Крыма не являются верными и «по сути и по форме» принадлежность Крыма не подлежит обсуждению. Полуостров, по его словам, де-факто и де-юре - это неотъемлемая часть России, напоминает «РИА Новости». На вопрос журналистов о привлечении Собчак к уголовной ответственности за заявление Песков ответил, что решение этого вопроса - не прерогатива администрации президента или Кремля.

На этой неделе «Левада-центр» выяснил, что подавляющее большинство россиян (90%) не готовы голосовать за телеведущую, но 9% допускают такую возможность. Среди последних есть и сторонники президента Владимира Путина, и те, кто не определился с выбором, и 13% тех, кто вообще не собирался на выборы. Правда, электоральный рейтинг Собчак составляет пока менее 1%.

Как Собчак прошла путь от телезвезды до политика