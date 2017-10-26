Ксения Собчак возглавила рейтинг недоверия «Левада-центра»

Опрос «Левада-центра» проводился по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек Евгений Разумный / Ведомости

Ксения Собчак в октябре стала лидером антирейтинга доверия «Левада-центра» - ей не доверяют 16% опрошенных. На втором месте с 13% прежний лидер антирейтинга - премьер России Дмитрий Медведев, на третьем - оппозиционер Алексей Навальный с 9%.

Рейтинговый опрос проводился 20-24 октября, то есть уже после объявления Собчак о выдвижении в президенты. В августе ее рейтинг недоверия был заметно ниже – 8%. Отметим, что этот вопрос «Левады» – открытый: людям предлагают самим назвать пять-шесть политиков, доверия к которым меньше всего.

Другие результаты опроса обычны: внеконкурентный рейтинг доверия президенту Путину (60%, максимум с марта 2016 г.). На втором и третьем местах по доверию - традиционно министр обороны Сергей Шойгу с 30% и министр иностранных дел Сергей Лавров с 27%. Положительно деятельность Путина в октябре оценили 82% опрошенных.

Россияне в целом положительно (57%) оценивают ситуацию в стране, но не одобряют работу правительства (51%), Госдумы (57%) и премьера (53%).

Опрос «Левада-центра» проводился по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Погрешность не превышает 2% для показателей, близких к 10%/90%.