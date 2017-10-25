Политика
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Елена Мухаметшина
Демократия
Статья опубликована в № 4436 от 25.10.2017 под заголовком: Штаб из телевизора

Президентская кампания Ксении Собчак будет преимущественно медийной

Телеведущая собрала слишком пеструю команду, отмечают эксперты

Предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, объявившей на прошлой неделе об участии в выборах президента – 2018, возглавит сооснователь НТВ и один из руководителей избирательной кампании Бориса Ельцина в 1996 г. Игорь Малашенко, сообщила Собчак во вторник на пресс-конференции в Москве. За кампанию в интернете будет отвечать политтехнолог Виталий Шкляров, работавший на кандидата в президенты США Берни Сандерса, за кампанию «в поле» – политтехнолог Алексей Ситников, за видеоматериалы – режиссер Сергей Кальварский, за взаимодействие с общественными организациями – политтехнолог Марина Литвинович, работавшая, в частности, с «Союзом правых сил», Михаилом Ходорковским и Гарри Каспаровым. Каждую неделю в штабе будут проходить круглые столы по различным темам: так, вопросы законотворчества будет обсуждать юрист Елена Лукьянова, инклюзивное образование – сценарист Авдотья Смирнова, проблему ВИЧ – телеведущий Антон Красовский. Поработать над экономической программой приглашены Владислав Иноземцев и Андрей Мовчан, сказала телеведущая, но оба опровергли эту информацию.

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