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Собчак подтвердила отсутствие предвыборной программы

Ксения Собчак признала, что у нее мало шансов победить на президентских выборах. Она сказала это в интервью Guardian. Она подтвердила, что ее не поддерживает ни одна политическая партия и у нее нет предвыборной программы, кроме как стать кандидатом для всех, кто недоволен нынешним политическим устройством России.

Свое решение пойти на выборы она считает призывом к действию, однако многие считают, что она при поддержке Кремля станет спойлером, которого вводят в борьбу, чтобы придать ей конкурентность и легитимность, отмечает Guardian. Газета пишет, что выборы, как ожидается, легко выиграет президент Владимир Путин, а его основной оппонент Алексей Навальный, скорее всего, на них не будет допущен. Также она считает маловероятным, что Собчак сможет легко набрать 300 000 подписей в свою поддержку без помощи Кремля. Участие Собчак в выборах издание сравнивает с выдвижением Михаила Прохорова в 2012 г., который набрал 8% и которого тоже многие подозревали в действиях при поддержке Кремля.

Путин не просил Собчак пойти на выборы и она не просила у него на это разрешения, говорит телеведущая. Она подтвердила, что на недавней встрече с президентом, когда она записывала с ним интервью, она сообщила ему о своих планах. «Мне показалось, что это правильно сказать ему лично, что я собираюсь с ним конкурировать», - объяснила она.

Обвинения в сговоре с Кремлем Собчак назвала заговором с целью ее дискредитации. «Власти решили удушить меня своей благосклонностью, - сказала она. - Это очень умная тактика. Они будут делать все, чтобы создать впечатление, что мы заодно».

Сюжеты о решении Собчак пойти на президентские выборы вышли в эфир федеральных телеканалов. Ведущий Первого канала Иван Ургант в своей программе спародировал предвыборный ролик журналистки. 19 октября на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин назвал возможным, что следующим президентом России станет женщина.

Собчак считает, что выборы проводятся нечестно, но нужно их не бойкотировать, а использовать любые другие возможности для выражения недовольства.

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