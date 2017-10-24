Собчак назвала руководителей своей предвыборной кампании

Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, сегодня обнародовала имена руководителей своего предвыборного штаба Maxim Shemetov / Reuters

Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, сегодня обнародовала имена руководителей своего предвыборного штаба.

«С Ходорковским разговаривала не раз» «Мы открыты ко всем предложениям по поводу финансирования. За последние дни с Ходорковским я разговаривала не раз. Но сейчас уже многие бизнесмены выразили готовность поддерживать финансово нашу кампанию», - заявила сегодня Собчак.

Начальником штаба станет Игорь Малашенко - он был гендиректором РГТРК «Останкино», одним из основателей НТВ и одним из руководителей предвыборной кампании первого президента России Бориса Ельцина в 1996 году. СМИ называют его гражданским мужем известного блогера и журналистки Божены Рынской.

За кампанию в интернете будет отвечать Виталий Шкляров, работавший со штабами Ангелы Меркель, Барака Обамы, и Берни Сандерса. Офлайн-направлением - сбором подписей, работой с волонтерами - будет заниматься политтехнолог Алексей Ситников.

«К нам присоединилась Марина Литвинович, она будет организовывать взаимодействие с активистами и общественными движениями», - заявила Собчак. Пресс-секретарем кампании будет журналистка Ксения Чудинова.

За видеоматериалы будет отвечать Сергей Кальварский. В начале 2000-х гг. он был главным режиссером телекомпании «ВИD», затем перешел на «Первый канал», где продюсировал шоу «Минута славы». Также он некоторое время возглавлял дирекцию развлекательных программ. В 2013 г. Кальварский выпустил фильм «Заложник» о фигурантах дела ЮКОСа.

Путь Собчак от телезвезды до политика