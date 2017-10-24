Собчак назвала руководителей своей предвыборной кампании

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Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, сегодня обнародовала имена руководителей своего предвыборного штаба
Maxim Shemetov / Reuters
Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, сегодня обнародовала имена руководителей своего предвыборного штаба.
«С Ходорковским разговаривала не раз»
«Мы открыты ко всем предложениям по поводу финансирования. За последние дни с Ходорковским я разговаривала не раз. Но сейчас уже многие бизнесмены выразили готовность поддерживать финансово нашу кампанию», - заявила сегодня Собчак.
Начальником штаба станет Игорь Малашенко - он был гендиректором РГТРК «Останкино», одним из основателей НТВ и одним из руководителей предвыборной кампании первого президента России Бориса Ельцина в 1996 году. СМИ называют его гражданским мужем известного блогера и журналистки Божены Рынской.
За кампанию в интернете будет отвечать Виталий Шкляров, работавший со штабами Ангелы Меркель, Барака Обамы, и Берни Сандерса. Офлайн-направлением - сбором подписей, работой с волонтерами - будет заниматься политтехнолог Алексей Ситников.
«К нам присоединилась Марина Литвинович, она будет организовывать взаимодействие с активистами и общественными движениями», - заявила Собчак. Пресс-секретарем кампании будет журналистка Ксения Чудинова.
За видеоматериалы будет отвечать Сергей Кальварский. В начале 2000-х гг. он был главным режиссером телекомпании «ВИD», затем перешел на «Первый канал», где продюсировал шоу «Минута славы». Также он некоторое время возглавлял дирекцию развлекательных программ. В 2013 г. Кальварский выпустил фильм «Заложник» о фигурантах дела ЮКОСа.
Путь Собчак от телезвезды до политика
Интерпресс / ТАСС
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 г. в Ленинграде. Ее отец Анатолий Собчак был народным депутатом СССР, а в 1991-1996 гг. - мэром Санкт-Петербурга. На фото: дома на кухне, 1990 г.
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Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС
Мэр Петербурга Анатолий Собчак с супругой Людмилой Нарусовой и дочерью Ксенией фотографируются, протестуя против статьи о его разводе, январь 1996 г.
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Светлана Соколова / ТАСС
В 1998 г. Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. В 2001 г. перевелась на факультет международных отношений МГИМО, окончив его в 2002 г. со степенью бакалавра. В 2002 г. поступила в магистратуру на факультет политологии МГИМО, которую окончила в 2004 г. На фото: Собчак – участница шоу-показа новой осенне-зимней коллекции модельера Елены Ярмак «Люди, приятные на ощупь», 2002 г.
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Кадр из фильма
Сыграла роль журналистки-психолога в художественном фильме «Воры и проститутки. Приз — полет в космос» режиссера Александра Сорокина. На фото с партнером по съемкам Владимиром Стекловым
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PhotoXPress
С мая 2004 г. вела на телеканале ТНТ одно из самых популярных реалити-шоу - «Дом-2». Тиражом в несколько сотен тысяч экземпляров выходил журнал «Дом-2», продавалась компьютерная игра «Дом-2: построй свою любовь». На фото с участниками шоу и соведущей Ксенией Бородиной (справа). Через год комиссия по здравоохранению и охране общественного здоровья Московской городской думы подготовила обращение к генпрокурору РФ, в котором потребовала закрыть телепроект «Дом-2» и привлечь Собчак к уголовной ответственности за сутенерство и сводничество. В 2009 г. по решению суда «Дому-2» было разрешено выходить только после 23 часов
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Коробейников Дмитрий / PhotoXPress
На фото съемка телевизионной программы «Хорошие шутки» - юмористические бои без правил первого развлекательного канала СТС в Театре на Малой Бронной. На снимке (слева направо): телеведущие Тина Канделаки, Андрей Малахов и Ксения Собчак
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PhotoXPress
Открытие памятника первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку, 12 июня 2006 г. На снимке: тогдашний министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф (слева), президент России Владимир Путин (второй слева) и телеведущая Ксения Собчак (справа)
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Григорий Сысоев / ТАСС
В мае 2006 г. Собчак организовала молодежное движение «Все свободны!», заявив, что оно будет аполитичным. На фото Ксения моет памятник поэту Сергею Есенину во время акции «Тверской бульвар - территория чистоты», июль 2006 г.
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Нилов Владимир / PhotoXPress
Съемки телевизионного шоу «Первого канала» «Последний герой», на котором Собчак была телеведущей. Остров в архипелаге Бокас-дель-Торо, Республика Панама
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Anna Shevelyova / AP
На выставке в манеже «Диана фон Фюрстенберг. Путешествие в мир платья» с супермоделью Наоми Кэмпбелл, 2009 г.
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Артова Мария / PhotoXPress
Церемония вручения премии «Серебряная калоша» (за самые сомнительные достижения в шоу-бизнесе), лето 2009 г.
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Илья Питалев / РИА Новости
Президент Альфа-банка Петр Авен и Ксения Собчак перед началом церемонии вручения Премии Кандинского, декабрь 2009 г.
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PhotoXPress
На съемках программы «Танцы со звездами» с партнером - танцовщиком Евгением Папунаишвили
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Дмитрий Астахов / РИА Новости
С тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и матерью - сенатором Людмилой Нарусовой у стендов, посвященных Анатолию Собчаку, в музее юридического факультета СПбГУ
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Денис Гришкин / Ведомости
В 2010 г. Собчак купила небольшой пакет акций «Евросети». На фото с генеральным директором компании Александром Малисом в магазине в Черемушках, где они несколько часов работали продавцами, март 2010 г.
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Анна Салынская / ТАСС
В июне 2010 г. стало известно, что владельцы ресторанов Ginza Project Дмитрий Сергеев и Вадим Лапин вместе с Собчак создают сеть сэндвич-кафе «Бублик» на Тверском бульваре. Кафе работало до лета этого года, а сейчас оно закрыто на реконструкцию, говорится в его Instagram
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Mikhail Metzel / AP
Собчак с актером Иваном Охлобыстиным на церемонии вручения премии «МузТВ», 2011 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Выступает на митинге оппозиции «За честные выборы» на проспекте Академика Сахарова в Москве 24 декабря 2011 г.
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Дмитрий Рогулин / ТАСС
В марте 2012 г. Собчак приехала в Астрахань для поддержки голодающих за отмену результатов выборов мэра города. С 16 марта в голодовке участвовал бывший кандидат в мэры Астрахани, лидер местных справороссов Олег Шеин. Он стал вторым по итогам выборов 4 марта, набрав около 30% голосов избирателей. Его победил представитель «Единой России» Михаил Столяров с 60% голосов. «Если хотите полететь и у вас нет возможности, я оплачу билет», — писала тогда Собчак в Twitter (цитата по vesti.ru)
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Sergey Ponomarev / AP
В ночь на 9 мая 2012 г. Собчак была задержана на оппозиционных «народных гуляниях», но уже через несколько часов отпущена из ОВД. Через несколько дней она была оштрафована на 1000 руб. за «нарушение установленного порядка проведения митингов и шествий»
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Валерий Левитин / РИА Новости
В мае 2012 г. стала главным редактором журнала SNC, ранее известного как Sex and the City. На фото с оппозиционером Алексеем Навальным на ежегодном проекте «Метаморфозы» радиостанции «Серебряный дождь» и журнала SNC в «Гоголь-центре»
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Alexander Zemlianichenko / AP
Футболки с портретом Собчак, 2012 г. Агентство AP тогда ее назвало «иконой стиля»
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Валерий Левитин / РИА Новости
Ксения Собчак на горнолыжном курорте Куршевель, зима 2012 г.
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Вадим Тараканов / ТАСС
Церемония вручения премии «Серебряная калоша», 2012 г.
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Maxim Shemetov / Reuters
11 июня 2012 г. по делу о беспорядках на Болотной площади у Алексея Навального, Ильи Яшина, Бориса Немцова, Собчак и Сергея Удальцова прошли обыски, затем их вызвали на допросы в связи со столкновениями демонстрантов с ОМОНом. В ходе обыска у Собчак следователи нашли более 1 млн евро, $480 000 и 480 000 руб., писал тогда «Коммерсантъ». «В рамках расследования будет выяснено, уплачены ли с этой суммы налоги, для этого уже назначена налоговая проверка. Следствие также намерено выяснить, для каких целей могла предназначаться такая крупная сумма, расфасованная более чем в 100 конвертов», - заявили тогда в СКР (цитата по «Коммерсанту»)
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Sergey Ponomarev / AP
В 2012 г. Собчак вошла в Координационный совет оппозиции. Костяк совета составили лидеры митингов на Болотной во главе с Алексеем Навальным, писателем Дмитрием Быковым, шахматистом Гарри Каспаровым. На фото с Евгенией Чириковой (на переднем плане), лидером движения «Экологическая оборона Московской области» и Движения в защиту Химкинского леса
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Tatyana Makeyeva / Reuters
В марте 2014 г. прогулялась по майдану с Ходорковским
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Игорь Руссак / РИА Новости
Собчак запустила программу «Собчак живьем» на «Дожде» перед предыдущими президентскими выборами. Началось все с интервью с кандидатами. У нее в гостях побывали все, кроме Путина. На фото: бизнесмен Геннадий Тимченко дает Собчак интервью на Петербургском международном экономическом форуме, 2014 г.
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Михаил Джапаридзе / ТАСС
Собчак играла в нескольких театральных постановках. На фото: предпремьерный показ спектакля «Женитьба» в постановке режиссера Григорьяна в Театре наций
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Ксения Собчак и бизнесмен Михаил Прохоров на церемонии вручения премии «Сделано в России» проекта «Сноб»
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Евгений Разумный / Ведомости
13 марта 2015 г. в прессе появились сообщения о том, что Собчак покидает Россию, поскольку ее имя фигурирует в «расстрельных списках», о которых сообщали СМИ после убийства Бориса Немцова, об этом писал «Коммерсантъ» в марте 2015 г. На фото Собчак у Сахаровского центра перед церемонией прощания с политиком Борисом Немцовым
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Андрей Гордеев / Ведомости
Дебаты на телеканале «Дождь» между Анатолием Чубайсом и Алексеем Навальным, июнь 2015 г.
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Артем Коротаев / ТАСС
На благотворительном ужине фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» с тогдашним сенатором от Чечни Умаром Джабраиловым
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Евгений Разумный / Ведомости
1 февраля 2013 г. состоялась свадьба Собчак и актера Максима Виторгана. Для него это третий брак. В ноябре 2016 г. у пары родился сын
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Pavel Golovkin / AP
Ксения Собчак - один из поручителей в деле режиссера Кирилла Серебренникова. 17 октября она пришла поддержать Серебренникова в Басманный суд
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Рамиль Ситдиков / РИА новости
18 октября Собчак объявила об участии в выборах президента России