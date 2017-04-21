Две трети россиян выступают за захоронение тела Ленина – ВЦИОМ

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что две трети россиян (63%) выступают за захоронение тела Владимира Ленина. При этом 32% считают, что сделать это нужно немедленно, 31% полагает, что необходимо выждать какое-то время, пока этот вопрос не будет затрагивать тех, для кого Ленин дорог, еще треть (31%) предлагает все оставить как есть.

К Мавзолею Ленина 39% относятся равнодушно, причисляя его к туристическим объектам, 18% считают, что тело Ленина, как великого вождя, должно находиться на Красной площади, 38% опрошенных назвали это неправильным и противоестественным.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проводился 9-10 марта. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

В четверг, 20 апреля, депутаты от фракций «Единая Россия» и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о захоронении останков Владимира Ленина. Он предполагает внесение изменений в некоторые статьи федерального закона «О погребении и похоронном деле». Порядок, сроки и место перезахоронения определяются правительством, говорится в документе.