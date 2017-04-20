В Госдуму внесен законопроект о перезахоронении Ленина

Депутаты от фракций «Единая Россия» и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о захоронении останков Владимира Ленина. Проект закона опубликован на сайте нижней палаты парламента. Он предполагает внесение изменений в некоторые статьи федерального закона «О погребении и похоронном деле».

Согласно законопроекту, «перезахоронению подлежат останки Владимира Ильича Ульянова (Ленина)». Порядок, сроки и место перезахоронения определяются правительством, говорится в документе. «Важно отметить, что законопроектом устанавливается сама необходимость перезахоронения останков В. И. Ульянова (Ленина), но не устанавливаются конкретные сроки, что позволяет учесть политическую ситуацию, социальные настроения, а также мнение всех заинтересованных сторон», — отмечается в пояснительной записке.

В экономическом обосновании законопроекта указывается, что перезахоронение Ленина позволит сэкономить бюджетные средства: на сохранение прижизненного облика тратится более 13 млн руб. в год, тогда как захоронение высшего должностного лица государства обходится всего в 4,6 млн руб.

Также законопроект направлен на урегулирование вопросов перезахоронения в целом. Авторы считают, «что на федеральном уровне необходимо закрепить понятие перезахоронения, а также установить случаи, в которых может производиться перезахоронение», поясняется в записке.