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Политика
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Открывший стрельбу в Техасе был осужден за нападение на жену и ребенка

Ведомости
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Мужчина, открывший стрельбу в техасской церкви, 5 лет назад был осужден за нападение на жену и ребенка, передает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря ВВС США Энн Стефанек.

По ее словам, Девин Патрик Келли 1991 г. р. «ранее состоял на службе в ВВС США» и «занимался обеспечением готовности тыла на воздушной базе Холломан, Нью-Мексико с 2010 г. до его увольнения». В 2014 г. он был уволен по дисциплинарным причинам и находился под арестом 12 месяцев.

CBS News со ссылкой на представителей властей сообщает, что стрелявший, скорее всего, не имел связей с террористическими группировками.

В результате стрельбы в баптистской церкви в техасском городе Сазерленд-Спрингс, по уточненным данным, погибли 26 человек, еще 20 получили ранения. Нападавший был ликвидирован.

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить американские флаги до 9 ноября «в знак уважения к жертвам бессмысленного акта насилия», говорится в сообщении Белого дома.

Политика
Новости

Бельгийские власти условно освободили бывшего главу Каталонии

Ведомости
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Судебный следователь в Бельгии принял решение условно освободить бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых его соратников, сообщает телеканал France 3. «После 8 часов заслушивания было принято решение об условном освобождении», — говорится в сообщении канала.

Накануне Пучдемон и четверо бывших министров Каталонии сами сдались бельгийской полиции. Их задержали на 24 часа до 9.17 понедельника, 6 ноября. За это время судебный следователь должен был принять решение, исполнять ли ордер испанского суда на арест политиков или нет.

Согласно решению властей Бельгии, Пучдемон и его соратники «не могут покидать бельгийскую территорию без согласия судебного следователя, должны проживать по определенному адресу, лично присутствовать при всех актах процедуры или являться по всем вызовам юридических и полицейских властей» (цитата газеты Le Soir).

Ранее суд в Испании выдал ордер на арест Пучдемона и его сторонников, находящихся в Бельгии. Они обвиняются в мятеже, неподчинении властям и хищении госсредств. Ордер был передан Брюсселю.

Политика
Новости

Жертвами стрельбы в Техасе стали 27 человек

Ведомости
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Как минимум 27 человек погибли в результате стрельбы в техасской церкви, еще 24 получили ранения, сообщает «Би-би-си». Мужчина в военной одежде открыл стрельбу во время воскресной службы. В это время в церкви находились не менее 50 человек. «Свидетели видели, как человек в полной экипировке вошел в церковь и открыл огонь около 11.30 утра (по местному времени)», — пишет газета Daily Mail.

Инцидент произошел в баптистской церкви города Сазерленд-Спрингс (штат Техас). Нападавший был один и он застрелен полицией. Правоохранители проверяют, не было ли у него сообщников, передает NBC News. О мотивах стрелявшего пока ничего не сообщается.

По словам очевидцев, среди погибших — двухлетний ребенок. Шериф округа Уилсон Джо Тэкитт подтвердил, что среди погибших и раненых есть дети, но не назвал точных цифр.

Президент США Дональд Трамп, который уехал в турне по странам Азии, выразил солидарность с жителями Сазерленд-Спрингс. Он написал в Twitter, что на месте полиция и сотрудники ФБР, а сам он следит за событиями из Японии.

Политика
Новости

Ростуризм предупредил россиян об урагане «Дамри» во Вьетнаме

Reuters / Ведомости
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На вьетнамские районы Кханьхоа и Биньтхуан, где отдыхает большое количество российских туристов, обрушился ураган «Дамри», двенадцатый в этом году. По данным Ростуризма, пострадавших среди россиян нет.

Ростуризм рекомендует российским туристам, отдыхающим во Вьетнаме, «принимать во внимание погодные условия, проявлять осмотрительность» и при необходимости звонить по телефонам, указанным на сайте.

Как сообщает Reuters, жертвами урагана стали как минимум 27 человек, еще 22 человека числятся пропавшими без вести. Стихия охватила южную и центральную часть страны. Порывы ветра достигают 90 км/ч, повреждено более 40 000 домов, повалены столбы, вырваны с корнем деревья, проводится эвакуация населения.

Также пострадал пятый по численности населения город Дананг, в котором 10 ноября должен начаться саммит АТЭС. Во время урагана обрушился щит с надписью «Добро пожаловать в Дананг», пишет агентство.

Политика
Новости

Посол России в США рассказал об отказе конгрессменов встретиться с ним

ТАСС
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Члены американского конгресса отказались встретиться с новым послом России в США Анатолием Антоновым. Об этом он сообщил на полях ежегодной конференции Российско-американской ассоциации ученых в Чикаго.

«На все запросы в конгресс повстречаться мне было отказано», — сказал Антонов.

Он отметил, что российские парламентарии тепло встретили посла США в России Джона Хантсмана. «Возможно, движение с той стороны поможет сдвинуть ситуацию», — добавил Антонов.

Новый посол России в США прибыл в Вашингтон 31 августа. Антонов сменил Сергея Кисляка, который завершил свою работу в американской столице 22 июля.

Политика
Новости

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон сдался бельгийской полиции

Ведомости
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Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон и четыре бывших министра автономии сдались полиции в Бельгии, сообщает бельгийское издание Vrt со ссылкой на источники.

В пятницу, 3 ноября, суд в Испании выдал ордер на арест Пучдемона и четырех бывших членов каталонского парламента. Ордер был направлен Брюсселю. В документе говорится, что на родине бывшее руководство Каталонии подозревается в бунте, неподчинении властям и растрате госсредств.

Ранее Пучдемон говорил, что не вернется в Испанию, пока не получит гарантий «справедливого судебного разбирательства».

Политика
Новости

МВД сообщило о 263 задержанных в центре Москвы

Интерфакс / Ведомости
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В районе Манежной площади и Тверского бульвара в Москве задержаны 263 человека, говорится в сообщении столичного главка МВД России. Их доставят в отделы полиции для разбирательства и составления протоколов об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось о 82 задержанных. ТАСС передавал, что у задержанных было при себе холодное и травматическое оружие, маски и компоненты для приготовления коктейлей Молотова. Источник «Интерфакса» подтвердил эту информацию.

Оппозиционер Вячеслав Мальцев с 2013 г. обещал провести революцию 5 ноября 2017 г. Он призывал своих сторонников в этот день выйти в центры городов и стоять там, пока президент Владимир Путин не подаст в отставку.

Технологии
Новости

ФАН вернули доступ к сервису Google News

Ведомости
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Компания Google Incorporated разблокировала новости Федерального агентства новостей (ФАН) в сервисе Google News. Кроме того, в сервисе возвращен доступ к архиву ФАН за период с 2014 по 2017 г.

В сообщении агентства отмечается, что разблокировка новостей ФАН произошла в праздничный день 4 ноября в 22.00 мск, когда российский офис Google Incorporated не работал. «Можно предположить, что указание о возвращении материалов ФАН в сервис Google News в праздничный для России День народного единства было дано из американского офиса компании», — считают в агентстве.

Google News в конце октября перестал выдавать сообщения ФАН. Его связали с Евгением Пригожиным, которого подозревают во вмешательстве в президентские выборы в США.

ФАН обвинило Google в политической цензуре. Издание предположило, что американской компании не понравилось его освещение военной кампании в Сирии.

Политика
Новости

«ОВД-инфо» сообщило о десятках задержанных в центре Москвы

Ведомости
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В центре Москвы задержаны как минимум 82 человека, сообщает «ОВД-Инфо». Задержания проводятся в районе Тверского бульвара и Манежной площади. Известно, что в одном автозаке находятся 42 человека. Один из задержанных сообщил, что они «катаются вокруг Кремля». По его словам, с ним в одном автозаке находятся около 20 человек.

Корреспондент «Дождя» сообщил, что двоих подростков задержали на Пушкинской площади. Полиция проверяет сумки и документы прохожих. Кроме того, о нескольких задержанных сообщается в Санкт-Петербурге.

«Эхо Москвы» сообщило, что задержан корреспондент радиостанции Андрей Ежов. Он находится в автозаке.

Ранее оппозиционер Вячеслав Мальцев говорил, что 5 ноября 2017 г. в России пройдет революция. ФСБ 3 ноября сообщила о задержании участников запрещенного в России движения «Артподготовка» Мальцева, которые готовили поджоги административных зданий и нападения на полицейских 4 и 5 ноября.

Политика
Новости

Трамп выразил надежду на встречу с Путиным

Интерфакс / Ведомости
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Президент США Дональд Трамп надеется, что ему удастся провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. Об этом он заявил журналистам на борту самолета, летящего в Японию. Трамп отправился в 12-дневную поездку по странам Азии.

По словам президента США, он «хотел бы получить помощь Путина» в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

В Кремле не исключают, что встреча Путина с Трампом может состояться 10 ноября. В субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что темой переговоров президентов может стать ситуация в Сирии.

Бизнес
Новости

Вступили в силу новые правила провоза ручной клади в самолетах

ТАСС
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С 5 ноября в России вступают в силу новые правила провоза ручной клади в самолетах. Минимальный вес ручной клади, которую можно провозить бесплатно, сокращается с 10 до 5 кг. Также в Федеральные авиационные правила вносится понятие ручной клади.

Ранее правила разрешали пассажиру бесплатно провезти не менее 10 кг багажа. Перевозчик сам мог решать, будет ли такой багаж перевозиться в салоне или в багажном отсеке. Так, авиакомпания «Победа» разрешала бесплатно провезти до 10 кг багажа в багажном отсеке, а за ручную кладь брала дополнительную плату.

Новые правила дают пассажирам право провозить не менее 5 кг багажа в салоне самолета. Перевозчик по своему желанию может разрешить брать в салон больше ручной клади. Например, «Аэрофлот», S7 и «Ютэйр» намерены сохранить действующие нормы — до 10 кг.

Кроме того, сократился список предметов, которые можно брать сверх ручной клади. Из перечня исключены ноутбук, мобильный телефон и зонт. Предполагается, что их можно положить в сумку. Зато в списке появился рюкзак.

Политика
Новости

Около 100 человек погибли в результате теракта в Дейр-эз-Зоре

Ведомости
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Жертвами теракта в одном из районов сирийского Дейр-эз-Зора стали около 100 человек, десятки получили ранения. Как передает агентство SANA, заминированный автомобиль взорвался в месте сбора беженцев.

Отмечается, что погибли и пострадали в большей степени мирные жители.

В пятницу сирийское правительство объявило о полном освобождении Дейр-эз-Зора от боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство».

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