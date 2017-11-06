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Открывший стрельбу в Техасе был осужден за нападение на жену и ребенка

Мужчина, открывший стрельбу в техасской церкви, 5 лет назад был осужден за нападение на жену и ребенка, передает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря ВВС США Энн Стефанек.

По ее словам, Девин Патрик Келли 1991 г. р. «ранее состоял на службе в ВВС США» и «занимался обеспечением готовности тыла на воздушной базе Холломан, Нью-Мексико с 2010 г. до его увольнения». В 2014 г. он был уволен по дисциплинарным причинам и находился под арестом 12 месяцев.

CBS News со ссылкой на представителей властей сообщает, что стрелявший, скорее всего, не имел связей с террористическими группировками.

В результате стрельбы в баптистской церкви в техасском городе Сазерленд-Спрингс, по уточненным данным, погибли 26 человек, еще 20 получили ранения. Нападавший был ликвидирован.

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить американские флаги до 9 ноября «в знак уважения к жертвам бессмысленного акта насилия», говорится в сообщении Белого дома.