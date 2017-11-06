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У королевы Елизаветы II нашли $13 млн в офшорах

Королева Великобритании Елизавета II инвестировала 10 млн фунтов стерлингов ($13 млн) в офшоры, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на отчет Paradise Papers («Райские бумаги»), опубликованный Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ).

Из отчета следует, что в 2004 и 2005 гг. герцогство Ланкастер, которое управляет личными финансами королевы, вложило средства в две офшорные компании на Бермудских и Каймановых островах. Через один из офшоров впоследствии были приобретены доли в двух британских компаниях.

Представители герцогства заявили, что инвестируют только в проверенные инвестиционные фонды, а королева платит налоги с дохода, который приносит ей Ланкастер.

ICIJ в воскресенье опубликовал результаты нового расследования об офшорах, связанных с политиками и бизнесменами. К журналистам попали 13,4 млн документов из внутреннего архива бермудских юридических компаний Appleby и Estera, пишет консорциум.