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Политика
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При подрыве фугаса в Сирии пострадали четверо российских журналистов

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В Дейр-эз-Зоре при взрыве управляемого фугаса пострадали четверо российских журналистов и пятеро военнослужащих. Как сообщили «Интерфаксу» в Минобороны, подрыв совершили террористы. Пострадавших оперативно доставили на российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакия. Там врачи оказали им необходимую помощь. По мнению медиков, жизни раненых ничто не угрожает.

Пострадали Илья Ушенин и Тимур Воронов с НТВ и Константин Худолеев и Дмитрий Стародубский с телеканала «Звезда» и пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, которые проводили разминирование.

Пресс-службы обоих телеканалов уже пожелали коллегам поскорее поправиться. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о случившемся в Facebook и тоже пожелала всем девятерым пострадавшим скорейшего выздоровления.

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Политика
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Академия телевидения США пожизненно исключила Харви Вайнштейна

Ведомости
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Академия телевидения США, которая вручает премию «Эмми» пожизненно исключила продюсера Харви Вайнштейна, которого десятки женщин обвинили в домогательствах и изнасилованиях. Голосование в организации прошло 6 ноября, сообщает Variety.

«Академия поддерживает тех, кто выступает против харассмента в любых его формах, и защищает тех, кого задела эта проблема», - говорится в заявлении организации. Разворачивающийся скандал и множащиеся рассказы о примерах «ужасающего поведения» продюсера глубоко встревожили руководство академии. Она уже обсудила проблемы с лидерами индустрии и призвала их к обеспечению достойной атмосферы в их телестудиях. Академия инициирует пересмотр кодекса поведения членов организации и намерена защитить всех сотрудников телевидения от хищнического преследования. Пересмотр кодекса начался еще до начала скандала вокруг Харви Вайшнтейна, отмечает Variety.

Ранее Вайнштейна уже исключили из американской киноакадемия, британская BAFTA приостановила его членство, а Гильдия продюсеров исключила его пожизненно. В начале октября продюсер был уволен из собственной кинокомпании Weinstein Co, СМИ сообщили, что киностудия обсуждает возможную смену названия из-за скандала. Сам Вайнштейн пытается добиться доступа к личной почте и файлам в Weinstein Co через суд. В Нью-Йорке, Лондоне и Лос-Анджелесе начато расследование обвинений в адрес продюсера. Сам он неоднократно отрицал, что принуждал женщин к сексу.

Харви Вайнштайн и его брат Боб были основателями кинокомпании Miramax, работа в которой принесла кинематографу такие фильмы, как «От заката до рассвета», «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Чикаго», получивший «Оскара» за лучшую картину в 2002 г. После основания в 2005 г. Weinstein Co были сняты, в частности, «Чтец», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденнный».

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Политика
Новости

В Сеуле Трампа угостят креветками с «дипломатическим подтекстом»

Ведомости
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На торжественном приеме в Сеуле, который дадут в честь президента США Дональда Трампа 7 ноября, в меню ужина включены креветки, выловленные у берегов острова, который оспаривают Южная Корея и Япония, передает AFP. Это агентству «Ренхап» сообщили в администрации президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, комментируя программу ужина. В Корее остров называют Токто, в Японии - Такэсима, территориальный и дипломатический конфликт продолжается не первое десятилетие.

Также Трампу подадут говяжьи ребрышки в подливке с «изысканным соевым соусом», приготовленным 360 лет назад. AFP сделало вывод, что соус приготовили в 1657 г., в год, когда родился Бенджамин Франклин, один из отцов-основателей США. Агентство уточняет, что это не рекорд выдержки соевых соусов. В 2012 г. на кулинарной выставке в Южной Корее за 100 млн вон ($90 000) был представлен соус, сделанный 450 лет назад, как утверждали участники мероприятия.

В меню также включена камбала на гриле, самое любимое рыбное блюдо Трампа, сказал «Ренхап» источник в администрации президента Южной Кореи. На дессерт подадут шоколадный торт под ванильно-малиновым соусом и коричный мусс с сухофруктами.

Президент США находится в турне по странам Азии. В администрации президента Южной Корее подчеркнули, что Трампу представят меню в стиле «азиатско-американски фьюжн». В ходе двухдневного визита в Японию Трампа угощали относительно более американизированными местными блюдами. Известно, что суши он не любит.

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Финансы
Новости

«Коммерсантъ» сообщил о возможном уходе топ-менеджера из ВТБ

Коммерсантъ
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До конца года ВТБ может покинуть зампред правления Михаил Сухов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, близких к группе.

Сухов начал работать в ВТБ в ноябре 2016 г. До этого 23 года он работал в ЦБ.

Его последняя должность в ЦБ – зампред. Там Сухов курировал надзор за системно значимыми кредитными организациями, а также лицензирование и финансовое оздоровление кредитных организаций.

За год работы в ВТБ Сухову не удалось сработаться с командой и он не оправдал надежд на укрепление взаимоотношений с ЦБ, отмечает источник «Ъ».

Искать замену Сухову не будут, его обязанности перераспределят между профильными запредами, сообщают источники «Ъ».

Президент ВТБ Андрей Костин действительно планирует до конца года провести ряд кадровых изменений, сообщили в пресс-службе ВТБ. Однако детали не раскрыли. Получить комментарии Сухова не удалось.

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Финансы
Новости

СМИ рассказали о новой мошеннической услуге по разблокировке счетов

Ведомости
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На черном рынке в России появились новые игроки – «разблокировщики», которые предлагают помощь гражданам и компаниям, попавшим в черные списки Банка России и Росфинмониторинга, пишет «Коммерсантъ». Речь идет о помощи клиентам, которых ЦБ заподозрил в нарушении антиотмывочного закона и которым банки поэтому отказывают в проведении операции. «Разблокировщики» за деньги предлагают этим клиентам помочь с разблокировкой счетов, возвращением денег и с исключением из черных списков. Эксперты предупреждают, что это мошенники и что в реальности их обещания невыполнимы.

«Разблокировщики» похожи на фирмы-однодневки, отмечает издание. Их часто отличает массовый юридический адрес, массовый руководитель, свежая дата регистрации и единственная услуга. В объявлениях они часто пишут, что помогут снять блокировки со счетов «за 24 часа» с «гарантией 100%» и что «работают с крупнейшими банками». Представители всех пяти компаний, которые назвала газета, отказались дать комментарии журналистам. Когда корреспондент обратился в одну из них – Центр юридической поддержки – как клиент, ему пообещали помочь исключить его из черного списка. Представитель центра уточнил, что они используют судебный механизм и компания уже выигрывала споры по поводу исключений клиентов из списка отказников. В бухгалтерской фирме «Омега» порядок разблокировки счета по телефону раскрыть отказались и предложили личную встречу.

Механизма реабилитации нет, а в Росфинмониторинге опровергли, что были успешные для клиентов судебные прецеденты, пишет издание. С июня банки получают черные списки, куда внесены клиенты, которым банки отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении 115-ФЗ. На конец октября список расширился до 460 000 отказников с 200 000 в июне. По словам руководителя Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, чаще клиенты, чьи счета заблокированы, стараются не подавать жалобы, чтобы не привлечь к себе дополнительное внимание госорганов и не усугубить ситуацию.

В ЦБ о проблеме мошенников-разблокировщиков не знают, жалоб на них регулятор еще не получал. Проблему массовых блокировок счетов регулятор признает и заверяет, что работает с банками, с тем чтобы у добросовестных клиентов не возникало проблем. Комментируя работы «разблокировщиков», член Ассоциации юристов России Виктор Федосеев, сообщил, что госорганы и банки уже завалены бессмысленными обращениями, подготовленными безграмотными «юристами».

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Политика
Новости

Следствие назвало три версии крушения Ан-2 в Приамурье

Ведомости
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Причинами крушения самолета Ан-2 могли стать техническая неисправность воздушного судна, нарушения действий экипажа и неблагоприятные погодные условия, сообщает Следственный комитет (СК).

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

До этого помощник благовещенского транспортного прокурора Юлия Горкина сообщала ТАСС, что причиной падения самолета стал отказ двигателя.

Пилоты самолета старались, как могли, чтобы не упасть на дома, сказал «Интерфаксу» директор аэропорта Экимчан Владимир Семенов. По его словам, самолет быстро начал терять высоту и были слышны перебои в двигателе.

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в поселке Экимчан (Амурская обл.). На борту находились два члена экипажа: командир воздушного судна и командир-инструктор. Сотрудники аэропорта успели извлечь первого, второй погиб от ожогов, передает «Интерфакс».

Самолет принадлежал компании «Зодиак-групп» (Владивосток), однако его арендовала авиакомпания «Дальтрансаэро», передает ТАСС.

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Политика
Новости

Эксперты сообщили о резком росте числа протестных акций в России

Ведомости
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В России в III квартале 2017 г. резко возросло число акций протеста по сравнению с первыми двумя кварталами. Как сообщает РБК, это говорится в докладе Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР). Рост социальных и политических протестов в стране эксперты объясняют кризисом и неадекватной реакцией властей на митинги.

В I квартале были зафиксированы 284 акции протеста, во втором – 378, в третьем – 445. Авторы доклада разделяют протесты на политические, социально-экономические и трудовые. По их подсчетам, социально-экономических протестов больше остальных, в июле – сентябре таких было 312. В эту категорию эксперты относят митинги обманутых дольщиков и протесты против роста тарифов.

Политические протесты, в том числе акции сторонников Алексея Навального, оказались на 2-м месте. В ЦЭПРе их насчитали 106 в III квартале.

Трудовые протесты авторы доклада связывают с задержками и невыплатами зарплат. По данным Росстата, к 1 октября общая задолженность по заработной плате в России составила 3,38 млрд руб. Региональные власти не научились реагировать на трудовые протесты, поэтому самым действенным способом отстоять права трудящихся остается обострение конфликта, говорится в докладе.

Больше всего акций протеста пришлось на Ростовскую, Свердловскую и Новосибирскую области, Краснодарский край и Москву, пишет РБК.

Все больше становится протестов, связанных с социальной сферой, уровнем жизни и нарушением трудовых прав, заявил порталу руководитель ЦЭПРа Николай Миронов. Экономический кризис он назвал главной причиной роста напряженности. Увеличение недовольных он также связал с неспособностью властей разрешать социальные конфликты в кризисное время.

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Финансы
Новости

Brent подорожала выше $64 за баррель впервые с июня 2015 года

Интерфакс/Ведомости
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6 ноября котировки нефти резко выросли на новостях о задержании министров и принцев в Саудовской Аравии. Цена январских фьючерсов на Brent поднялась выше $64 за баррель впервые с июня 2015 г. На 9.00 мск эти контракты торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $64,19 за баррель. На закрытие торгов понедельника их цена достигла $64,27 за баррель, напоминает «Интерфакс».

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI к 9.00 торговались на уровне $57,35 за баррель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). За торги понедельника цена контракта выросла на $1,71 (3,07%) до $57,35 за баррель.

Саудовская Аравия – один из крупнейших производителей нефти в мире и самый влиятельный член ОПЕК. 5 ноября стало известно, что в королевстве по распоряжению короля Салмана Бен Абдель Азиз аль-Сауда создан антикоррупционный комитет. За первые сутки работы эта структура предъявила обвинения во взяточничестве и отмывании денежных средств десяткам человек, были задержаны 11 принцев, четыре министра и 38 бывших министров, их заместителей и бизнесменов. Среди задержанных оказался один из богатейших людей Ближнего Востока – миллиардер принц Аль-Валид бин Талал, занимавший ранее пост министра финансов страны. Аналитик по сырьевому сектору Schneider Electric Робби Фрейзер считает, что это означает, что наследный принц Мухаммед ибн Салман пытается консолидировать власть в Саудовской Аравии. Стратег по сырьевым рынкам RBC Хелима Крофт считает, что политика саудовских властей все же немедленно не изменится, поскольку наследный принц привержен продлению соглашения об ограничении добычи и проведению IPO Saudi Aramco.

На прошлой неделе нефть подорожала на ожиданиях, что государства ОПЕК+ продлят срок действия соглашения о сокращении добычи нефти, возможно, до конца 2018 г. Также котировки поддерживают сигналы об ослаблении добычи в США, объяснил главный аналитик Price Futures Group Фил Флинн. «Избытка нефти больше нет, и ситуация в плане поставок становится все более сложной. Это создало почву для ралли», – цитирует его «Интерфакс».

В минувшую пятницу Baker Hughes опубликовала данные о сокращении числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошедшую неделю на 8 единиц – до 729 установок.

Выбор редактора
Политика
Новости

Почти половина россиян довольны работой полиции

Интерфакс
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46% россиян довольны, как работает полиция в их населенном пункте. Как сообщает «Интерфакс», это показал опрос «Левада-центра», проведенный 20–24 октября среди 1600 человек в 48 регионах. В 2010 г. работой местной полиции были довольны 27% опрошенных, в 2013 г. – 36%.

Недовольны работой полиции 34% респондентов, в 2010 г. об этом заявляли 60%, в 2013 г. – 46%.

33% опрошенных считают, что полицейские относятся к гражданам безразлично и формально (в 2007 г. так считали 42%), 27% считают их вежливыми и предупредительными по отношению к людям (26% в 2007 г.), 11% назвали отношение полиции грубым и хамским (14% в 2007 г.), 5% – противоправным (в 2007 г. – тоже 5%).

За последние два года за помощью к полиции обращались 75% россиян, показал опрос. Из них 25% полагают, что их обращение полиция фактически проигнорировала, 21% – что к ним отнеслись «без должного внимания, но проблемы в конце концов были решены официальным путем», 10% добились решения проблемы «неофициальным путем». 17% сказали, что «полиция сделала все возможное, но это были неразрешимые проблемы вне ее компетенции», у 12% «проблемы были разрешены, но неформальным способом», у 11% «проблемы были разрешены путем частной договоренности».

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Бизнес
Новости

AliExpress сократит срок доставки в Россию

Коммерсантъ
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Интернет-ритейлер AliExpress будет доставлять товар в Россию в течение 10 дней, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.

Сейчас максимальный срок доставки в Россию – 45 дней, но в среднем покупатель получает товар в течение месяца, отмечает издание.

Партнером по доставке будет логистическая компания Cainiao (входит вместе с AliExpress в группу Alibaba). Кроме того, ритейлер уже заключил соглашения с крупными грузовыми перевозчиками, среди которых «Почта России». Оператор почтовой связи будет доставлять товары на собственных самолетах. Их число недавно увеличилось, заверили в «Почте России».

Все посылки в Россию будет отправлять непосредственно AliExpress, а не продавцы. Россия – один из самых активных рынков для AliExpress, продажи растут, поэтому было принято решение изменить доставку, отмечает директор по развитию бизнеса компании в России и странах СНГ Марк Завадский.

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Финансы
Новости

Структура «Открытие холдинга» докупила бумаг Qiwi на 3,2 млрд рублей

Интерфакс
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Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL, полностью принадлежит «Открытие холдингу») купила американские депозитарные расписки (ADS, представленные акциями класса B) Qiwi на 3,2 млрд руб. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Qiwi, доля OICL в компании выросла до 8,9%.

Структура «Открытие холдинга» 1 ноября купила 1,046 млн ADS Qiwi по цене 1000,45 руб. за одну расписку, 2 ноября – 2,148 млн ADS по цене 1004 руб. за расписку. Всего она вложила в бумаги Qiwi 3,204 млрд руб. (по официальному курсу примерно $55 млн). До этого у OICL было 2,2 млн акций класса B Qiwi (4,88% акций этого класса, или 3,63% капитала группы). После сделок начала ноября доля OICL в акциях класса B выросла до 11,96%.

OICL оставляет за собой право время от времени покупать и продавать, передавать третьим сторонам, закладывать или совершать иные транзакции с ADS Qiwi. Компания будет постоянно пересматривать свои инвестиции в Qiwi на основе различных факторов, говорится в ее материалах.

В октябре Qiwi сообщила, что банк « ФК Открытие» 29 августа, в день, когда ЦБ ввел в него временную администрацию, и за несколько дней до этого приобрел у бывшей материнской структуры – «Открытие холдинга» – 5,28 млн ADS Qiwi на $66 млн и 1,4 млрд руб. (около $24 млн). До этого в начале августа банк приобрел 5,5 млн ADS Qiwi, потратив на это $99,5 млн. Таким образом, с учетом этой транзакции его доля в общем капитале Qiwi составила 17,78%.

«Открытие холдинг» в свою очередь снизил свою долю до 2,2 млн ADS (3,63%). Этой долей он владеет через OICL.

В начале сентября гендиректор и основной владелец Qiwi Сергей Солонин говорил журналистам о переговорах об увеличении доли банка «Открытие» в группе.

«Открытие холдинг» и Otkritie Investments Cyprus Ltd в июне выставляли оферту на приобретение не более 24 794 253 акций класса B группы Qiwi по цене $28 за акцию на сумму до $694 млн. Оферта «Открытия» была признана несостоявшейся из-за невыполнения минимальных условий сделки. На тот момент структуры «Открытия» владели примерно 8,85% акций Qiwi класса B, группа хотела довести свою долю примерно до 63,85%. «Открытие» получило 9,3% акций Qiwi в рамках сделки по продаже этой компании системы денежных переводов Contact и процессинговой системы «Рапида».

Основным акционером Qiwi был ее гендиректор Солонин, он через Saldivar Investments Limited на конец 2016 г. владел 19,6% уставного капитала компании (59,3% голосов), напоминает «Интерфакс». Группе «Открытие» на конец 2016 г. принадлежало 6,7% капитала (1,8% голосов), группе Mitsui – 2,8% капитала (8,6% голосов).

Qiwi – ведущий платежный сервис нового поколения с платежной сетью, которая включает свыше 17,2 млн виртуальных кошельков, более 162 000 терминалов и точек приема платежей.

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Политика
Новости

Глава МВД рассказал о предотвращенном теракте в Москве с участием «Камаза»

Ведомости
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Сотрудники МВД предотвратили теракт возле одной из станций метро на севере Москвы, рассказал в интервью «Известиям» министр внутренних дел Владимир Колокольцев. По его словам, теракт с использованием «Камаза» планировал уроженец Киргизии, который также занимался вербовкой в террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Предполагаемого террориста задержали в Химках, сейчас он находится под стражей, отметил Колокольцев.

В октябре РБК со ссылкой на источники сообщал о планах предполагаемых членов ячейки ИГ устроить взрыв на концерте Филиппа Киркорова. По словам собеседников издания, они планировали использовать три самодельных взрывных устройства на выступлении артиста в Махачкале в июле 2017 г.

Ранее американская компания Soufan Group, оказывающая консультации по безопасности, назвала Россию самым крупным экспортером террористов в ряды ИГ.

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Бизнес
Новости

РБК узнал о планах «Ростеха» продать 49% разработчика «Панцирей» и «Искандеров»

Ведомости
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Наблюдательный совет «Ростеха» принял решение о продаже на закрытом конкурсе 49% акций (24 073 945 шт.) холдинга «Высокоточные комплексы», сообщает РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы госкорпорации. «Мы предусматриваем возможность поэтапной продажи пакета, но в руки одного стратегического инвестора. При этом контрольный пакет акций в любом случае останется за «Ростехом», – заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Пока госкорпорация оценивает стоимость актива. Источники издания в военно-промышленной отрасли считают, что речь может идти о сумме порядка 80 млрд руб., оговариваясь, что конечная цена будет сформирована по итогам переговоров с инвесторами. Предложение о продаже было согласовано с Минпромторгом, Минобороны, Минэкономразвития и ФСБ. В Минпромторг направлен проект решения правительства о согласовании отчуждения пакета акций, заявили в «Ростехе».

Победитель конкурса обязуется сохранить основные направления деятельности холдинга, соответствующие стратегии кластера «Вооружение», а среди стратегических целей – увеличение доли гражданской продукции и выполнение государственного оборонного заказа.

Основным и пока что единственным претендентом на 49%-ный пакет «Высокоточных комплексов» является миллиардер и совладелец «Калашникова» Андрей Бокарев, рассказал собеседник издания. «Переговоры с ним ведутся. «Ростех» рассчитывает, что Бокарев будет вкладываться в проблемные предприятия холдинга». В апреле Чемезов, комментируя увеличение доли частных акционеров в «Калашникове», заявлял, что Бокарев может приобрести акции и другого холдинга «Ростеха». «Это высокоточное оружие. Мы сейчас рассматриваем, какую долю ему можно будет продать», – говорил он тогда.

Привлечение в «Высокоточные комплексы» частного инвестора ускорит развитие холдинга, как это показал опыт концерна «Калашников» и «ВСМПО-Ависма», считает Чемезов.

НПО «Высокоточные комплексы» было создано в 2009 г. и сейчас объединяет 19 предприятий. В их числе Конструкторское бюро машиностроения, которое является разработчиком оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», и Конструкторское бюро приборостроения – разработчик зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», а также производитель этого комплекса – предприятие «Щегловский вал».

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