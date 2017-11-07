При подрыве фугаса в Сирии пострадали четверо российских журналистов

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СМИ рассказали о новой мошеннической услуге по разблокировке счетов

На черном рынке в России появились новые игроки – «разблокировщики», которые предлагают помощь гражданам и компаниям, попавшим в черные списки Банка России и Росфинмониторинга, пишет «Коммерсантъ». Речь идет о помощи клиентам, которых ЦБ заподозрил в нарушении антиотмывочного закона и которым банки поэтому отказывают в проведении операции. «Разблокировщики» за деньги предлагают этим клиентам помочь с разблокировкой счетов, возвращением денег и с исключением из черных списков. Эксперты предупреждают, что это мошенники и что в реальности их обещания невыполнимы.

«Разблокировщики» похожи на фирмы-однодневки, отмечает издание. Их часто отличает массовый юридический адрес, массовый руководитель, свежая дата регистрации и единственная услуга. В объявлениях они часто пишут, что помогут снять блокировки со счетов «за 24 часа» с «гарантией 100%» и что «работают с крупнейшими банками». Представители всех пяти компаний, которые назвала газета, отказались дать комментарии журналистам. Когда корреспондент обратился в одну из них – Центр юридической поддержки – как клиент, ему пообещали помочь исключить его из черного списка. Представитель центра уточнил, что они используют судебный механизм и компания уже выигрывала споры по поводу исключений клиентов из списка отказников. В бухгалтерской фирме «Омега» порядок разблокировки счета по телефону раскрыть отказались и предложили личную встречу.

Механизма реабилитации нет, а в Росфинмониторинге опровергли, что были успешные для клиентов судебные прецеденты, пишет издание. С июня банки получают черные списки, куда внесены клиенты, которым банки отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении 115-ФЗ. На конец октября список расширился до 460 000 отказников с 200 000 в июне. По словам руководителя Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, чаще клиенты, чьи счета заблокированы, стараются не подавать жалобы, чтобы не привлечь к себе дополнительное внимание госорганов и не усугубить ситуацию.

В ЦБ о проблеме мошенников-разблокировщиков не знают, жалоб на них регулятор еще не получал. Проблему массовых блокировок счетов регулятор признает и заверяет, что работает с банками, с тем чтобы у добросовестных клиентов не возникало проблем. Комментируя работы «разблокировщиков», член Ассоциации юристов России Виктор Федосеев, сообщил, что госорганы и банки уже завалены бессмысленными обращениями, подготовленными безграмотными «юристами».