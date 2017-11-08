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Кремль прокомментировал возможный разрыв отношений с Украиной

Решение разорвать дипломатические отношения с Россией - это внутреннее дело Украины, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. О такой возможности ранее сообщил «Коммерсантъ», газета сослалась на законопроект, внесенный в Верховную раду. В Раде такие планы опровергли.

Песков напомнил, что в последние годы на Украине принимали много решений, «которые имели самое негативное последствие для урегулирования конфликта на юго-востоке страны», цитирует его РБК. Решение о разрыве дипломатических отношений дополнительно усложнит ситуацию, считает чиновник. «Это нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России», — уточнил он. На вопрос, кто может стать международным посредником, если дипотношения действительно будут разорваны, он отвечать отказался.

В законопроекте об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях нет нормы о разрыве дипломатических отношений Украины с Российской Федерацией, заявил ранее замруководителя фракции «Батькивщина» в Раде Сергей Соболев. Его цитировал «Интерфакс». Депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко сообщил журналистам в кулуарах парламента, что данный законопроект касается в первую очередь ситуации в Донбассе. Он также добавил, что такое решение должно быть взвешенным, поскольку разрыв отношений может отразиться на реализации минских соглашений и на судьбе украинцев, которые находятся в России и там работают.

Разрыв дипломатических отношений не входит в компетенцию ни законопроекта о реинтеграции Донбасса, ни вообще в компетенцию Рады, заявил ТАСС председатель комитета Рады по вопросам безопасности Сергей Пашинский.