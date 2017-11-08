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В Киеве суд арестовал квартиру сына руководителя МВД Авакова

Соломенский районный суд Киева наложил арест на квартиру сына министра внутренних дел Украины Александра Авакова. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление замруководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Владислава Кривенко. По его словам, в рамках ранее возбужденного уголовного дела также арестовано имущество других фигурантов.

По словам Кривенко, суды продолжают рассматривать ходатайства об аресте имущества подозреваемых. Ни одного отказа в ходатайстве еще не было.

Александра Авакова подозревают в причастности к продаже по завышенным ценам 5000 тактических рюкзаков для нужд МВД в 2014-2015 гг. Помимо сына Авакова в преступлении подозревают еще двух человек, один из них — экс-замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь. Сам министр внутренних дел Украины Арсен Аваков говорил, что уголовное дело в отношении его сына возбуждено по политическим мотивам. Он надеется, что в ходе судебного разбирательства будет доказана непричастность его сына к преступлению.