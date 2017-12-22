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МОК лишил Россию еще двух серебряных медалей Олимпиады-2014

Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты Олимпиады-2014 в Сочи еще 11 россиян. Они также отстранены от участия в будущих Играх. Об этом говорится в сообщении организации.

В частности, речь идет об конькобежцах Иване Скобреве и Артеме Кузнецове, бобслеистах Максиме Белугине и Людмиле Удобкиной, лыжниках Никите Крюкове, Александре Бессмертных и Наталье Матвеевой, хоккеистках Татьяне Буриной и Анне Щукиной, саночниках Альберте Демченко и Татьяне Ивановой. Двое последних завоевали на Олимпиаде-2014 в Сочи серебряные медали, которых их теперь лишил МОК. Все эти спортсмены нарушили антидопинговые правила, считает организация.

Из-за санкций МОК Россия уже лишилась первого места в медальном зачете Олимпиады-2014. Организация начала проверки спортсменов в июле 2016 г. после доклада юриста Ричарда Макларена о массовом использовании допинга в российском спорте. Кроме того, МОК допустил российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2018 только под нейтральным флагом.

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