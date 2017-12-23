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Власти Чечни рассказали о кибератаке на аккаунт Кадырова в Instagram

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram подвергся кибератаке, сообщил РБК министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Совершена подлая диверсионная кибератака на аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram», — сказал Умаров. По его словам, атаку совершили «те, кто постоянно обвиняют нас в кибератаках», это было сделано «по указке госдепа США».

«Каждое слово, каждый взгляд Рамзана Кадырова вселяет страх в алчные сердца заокеанских трусов, способных лишь на закулисную геополитическую возню и стравливание народов», — добавил министр.

В субботу аккаунты Кадырова в Instagram и Fаcebook оказались недоступны. На момент публикации при попытке зайти на страницы появлялось сообщение о том, что ссылка недействительна или аккаунт удален.

В среду, 20 декабря, США внесли Кадырова в «список Магнитского». «Закон Магнитского» был принят в декабре 2012 г. В его санкционный список США включают тех, кто, по их мнению, причастен к нарушению прав человека в России.