Съезд КПРФ выдвинул Грудинина кандидатом в президенты
Съезд КПРФ в субботу выдвинул директора подмосковного предприятия «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина кандидатом в президенты, передает ТАСС. Решение было принято в ходе тайного голосования делегатов съезда.
«Если выборы будут честными, то мы, безусловно, победим», - сказал Грудинин, выступая на съезде. Для этого всем кандидатам должны дать возможность выступить перед избирателями и представить свою программу, считает Грудинин, слова которого приводятся на сайте КПРФ.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что возглавит предвыборный штаб Грудинина, если съезд выдвинет его в президенты. Зюганов считает, что Грудинин – «очень удачная кандидатура, она олицетворяет ожидания людей».
Грудинин родился 20 октября 1960 г. Окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства (инженер-механик) и Российскую академию государственной службы при президенте России (юрист). С 1995 г. возглавляет ЗАО «Совхоз имени Ленина». С 1997 г. по 2011 г. был депутатом Московской областной думы.