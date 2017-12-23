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Зюганов возглавит предвыборный штаб Грудинина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что возглавит предвыборный штаб народно-патриотических сил, выдвигающих директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина в президенты. «Я утвержден вчера руководителем высшего совета народно-патриотических сил и штабом по избирательной кампании», - сказал Зюганов журналистам в субботу в кулуарах съезда ЦК КПРФ.

В пятницу пленум ЦК КПРФ выдвинул Павла Грудинина в качестве кандидата в президенты на основании голосования. В субботу кандидатуру Грудинина должен утвердить съезд КПРФ.

Зюганов считает, что Грудинин – «очень удачная кандидатура, она олицетворяет ожидания людей». «Это человек, который умеет работать, умеет слушать людей и выполнять свои обещания не на словах», – цитирует Зюганова «Интерфакс».

Грудинин родился 20 октября 1960 г. Окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства (инженер-механик) и Российскую академию государственной службы при президенте России (юрист). С 1995 г. возглавляет ЗАО «Совхоз имени Ленина». С 1997 г. по 2011 г. был депутатом Московской областной думы.