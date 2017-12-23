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Меркель и Макрон выступили за возвращение российских наблюдателей в Донбасс

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в совместном заявлении высказались за возвращение российских наблюдателей в состав Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.

Кроме того, Меркель и Макрон вновь призвали стороны конфликта направить усилия на реализацию минских соглашений. По их мнению, альтернативы мирному урегулированию ситуации в Донбассе нет.

«Учитывая, что в последнее время резко увеличилось число нарушений режима прекращения огня на востоке Украины, канцлер Германии Меркель и президент Макрон призвали обе стороны конфликта выполнять свои обязательства и как можно скорее реализовать соглашения, которые они подписали, чтобы смягчить последствия для населения, больше всего страдающего в этой ситуации», - говорится в документе.

В четверг, 21 декабря, Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин и канцлер Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию с выходом российских офицеров из состава СЦКК.

Путин рассказал Меркель, что «украинские власти долгое время путем различных ограничений и провокаций целенаправленно затрудняли условия пребывания» российских военных в Донбассе и мешали им исполнять их обязанности. На предложения России по урегулированию сложившейся «неприемлемой ситуации» реакции не последовало, добавили в Кремле.

18 декабря МИД России заявил о прекращении работы в рамках СЦКК из-за напряженной морально-психологической обстановки и препятствий, создаваемых украинской стороной.