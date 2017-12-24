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В Москве началось собрание инициативной группы по выдвижению Навального в президенты

В Серебряном Бору в Москве началось собрание инициативной группы для выдвижения Алексея Навального в президенты. Собрания проходят сегодня в 20 городах России. На собраниях в Москве и 17 других городах присутствуют представители Центризбиркома.

Начинаем собрание инициативной группы по выдвижению Навального pic.twitter.com/IE9iF8IWls — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 24 декабря 2017 г.

Уже завершилось голосование во Владивостоке, Иркутске, Новосибирске, Омске, Перми. Навального везде поддержали единогласно не менее 600 человек.

В Москве на собрание пришли волонтеры по приглашениям. Корреспондент «Ведомостей» сообщает, что людей очень много, регистрация участников длилась несколько часов. «Я бы очень хотел пригласить всех желающих, но тогда только процедура регистрации затянется на сутки», - пояснил Навальный.