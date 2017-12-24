Новости
Политика
Новости

Полиция попросила штаб Навального убрать с Марсова поля стол и стулья для сбора подписей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На Марсовом поле в Санкт-Петербурге сегодня проходит собрание инициативной группы по выдвижению Алексея Навального в президенты. Для регистрации участников активисты штаба Навального привезли стол и стулья.

Как передает «ОВД-Инфо», полиция пришла на Марсово поле незадолго до начала голосования и попросила убрать стол и стулья. Муниципальный депутат Даниил Кен написал в Twitter, что мебель, по заявлению полиции, мешает проходу граждан.

Сегодня в 20 городах России проходят собрания инициативных групп по выдвижению Навального в президенты. В большинстве городов собрания проходят на улице. В Москве установили шатер в Серебряном Бору.

Голосования уже завершилось во Владивостоке, Перми, Омске, Новосибирске, Иркутске. Везде Навального поддержали не менее 600 человек. 

Политика
Новости

«Справедливая Россия» поддержит Путина как кандидата на выборах президента

Интерфакс
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Парламентская партия «Справедливая Россия» на предвыборном съезде 25 декабря не станет выдвигать своего кандидата в президенты, а подержит кандидатуру действующего президента - Владимира Путина на пост президента, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в партии.

"Партия "Справедливая Россия" на своем съезде 25 декабря поддержит Владимира Путина как кандидата в президенты", - сказал собеседник агентства.

По его словам, съезд поручит пяти партийцам войти в инициативную группу, которая 26 декабря будет официально выдвигать Путина кандидатом в президенты. Как парламентская партия: «Справедливая Россия» имеет право выдвинуть своего кандидата в президенты без сбора подписей. По словам собеседника агентства, поддержка Путина эсерами стала возможной благодаря тому, что он идет на выборы как самовыдвиженец, а не кандидат от партии.

О поддержке кандидатуры Путина уже заявил Общероссийский народный фронт и «Единая Россия». Всего выдвижение Путина на новый срок поддержат представители шести партий, сообщил «Дождь» в четверг. Помимо «Единой России» и «Справедливой России», это «Родина», «Гражданская платформа», «Патриоты России» и «Партия пенсионеров».

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Яшин счел выполненной главную задачу акции в Ломоносовском сквере

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Оппозиционер Илья Яшин назвал успешной сегодняшнюю акцию в Ломоносовском сквере Москвы: по его оценке, выполнена главная задача - «добиться реализации законных полномочий независимого муниципалитета».

Яшин счел правильным отказ от «сомнительного компромисса с мэрией» и митинга на проспекте Сахарова. «Мы не поддались давлению и стояли на своем. Итогом стало проведение независимого собрания граждан, организованного муниципальными депутатами. Это важнейший шаг к восстановлению законных прав местного самоуправления», - написал оппозиционер. Свой заслугой как организатора он назвал мирный характер акции. «Полиция, несмотря на прямые угрозы разогнать акцию, в итоге воздержалась от арестов и в последний момент разблокировала площадь», - написал он.

Выступление председателя совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшина в Лермонтовском сквере Москвы сегодня длилось примерно полчаса. Число собравшихся в сквере в формате «собрания граждан» оценили в несколько сотен человек. На Яшина собран материал об административном правонарушении, объявило московское управление МИД.

Как прошла акция в Лермонтовском сквере

Выбор редактора
Политика
Новости

Умер выдающийся российский лингвист Андрей Зализняк

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сегодня, 24 декабря, в возрасте 82 лет скончался выдающийся советский и российский лингвист, компаративист, исследователь берестяных грамот Андрей Зализняк. Об этом сообщил в Facebook сотрудник Института русского языка Дмитрий Сичинава. «Умер А. А. Зализняк. Я иногда задумывался над тем, как это будет перенести, и ничего не придумал. Не держат ноги, стою, прислонившись к стене», - написал ученый.

Академик Российской академии наук по отделению литературы и языка (1997) Андрей Зализняк известен фундаментальными научными работами по морфологии русского языка и новгородским берестяным грамотам, в том числе по скрытым текстам «Новгородского кодекса». Популяризатор науки. Его перу принадлежит лингвистический анализ «Слова о полку Игореве», в котором ученый доказывает невозможность фальсификации текста в первой половине XIX в. Последовательный критик «Новой хронологии» Анатолия Фоменко. Аргументированно доказал поддельность «Велесовой книги».

«Благодаря Андрею Зализняку у нас есть Россия – и, в частности, Новгородская республика, те самые традиции народовластия, которые доказывают нам, что мы «можем повторить»», - написал сегодня оппозиционер Дмитрий Гудков.

Выбор редактора
Политика
Новости

ЦИК продлил работу в воскресенье

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центризбирком в воскресенье продлил работу в связи с большим потоком кандидатов в президенты России с документами на выдвижение, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на распоряжение председателя ЦИК Эллы Памфиловой. На сайте ЦИК указано, что часы приема документов в рабочие дни – с 9 до 18 часов, в выходные - с 10 до 15 часов.

Документы для регистрации кандидатом в президенты хотел подать сегодня, но пока не подал в ЦИК оппозиционер Алексей Навальный. Сегодня в 20 городах России прошли собрания его инициативных групп, которые являются обязательным условием для кандидатов–самовыдвиженцев. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш объяснила задержку низкой температурой в шатре, где происходило собрание Навального в Москве: «Принтеры в итоге перестали работать - слишком низкая температура». «Представители ЦИК подтвердили, что примут сегодня у нас документы, и продлили работу комиссии», - написал сам Навальный.

Документы в ЦИК сегодня сдали основатель девелоперской компании Mirax Group Сергей Полонский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, кандидаты от «Российского общенародного союза» и «Женского диалога». Памфилова неоднократно говорила, что Навальный ложно трактует Конституцию и не сможет баллотироваться в президенты раньше 2028 г. из-за судимости по тяжкой статье.

Как Алексея Навального выдвигали в президенты

Выбор редактора
Политика
Новости

На Яшина собрали материал об административном правонарушении

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

После акции в защиту честных выборов, которая прошла в Лермонтовском сквере в Москве, в отношении ее организаторов собрали материал об административном правонарушении. Об этом сообщили в московском управлении МВД.

Мероприятие организовал председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин. Он планировал провести праздник «День свободных выборов», но в связи с вмешательством полиции изменил формат на собрание граждан.

Перед началом акции к дому, где живет Яшин, прибыла полиция. Депутата остановили возле подъезда и потребовали отказаться от проведения акции, но задерживать не стали. В МВД напомнили, что мероприятие признано судом незаконным. После выступления Яшина в Лермонтовском сквере его сторонники проводили его до подъезда.

Полиция насчитала на акции 300 человек, «из которых примерно половина – представители СМИ и блогеры». По оценкам корреспондента «Ведомостей», в Лермонтовском сквере собралось около 500 человек.

Как прошла акция в Лермонтовском сквере

Политика
Новости

В Интерполе объяснили ситуацию с Яценюком в аэропорту Женевы

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка не задерживали в аэропорту Женевы, это была стандартная проверка документов, сообщил руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя.

«Произошла стандартная процедура паспортного контроля, которая действительно продолжалась короткое время, и после ее завершения Арсений Яценюк был пропущен, ему была предоставлена возможность пересечь границу Швейцарии», - сказал Неволя в эфире канала «112 Украина».

Он подчеркнул, что ситуация не связана с наличием какой-либо информации о Яценюке в базах данных Интерпола.

В субботу вечером пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо заявила, что на паспортном контроле в Женеве задержали экс-премьера Украины, якобы по запросу России. «Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, задержали на паспортном контроле по запросу России – за всем уже известные абсурдные обвинения в участии в боевых действиях в Чечне», - написала Лаппо в Faceboоk. Через десять минут политика отпустили, добавила она, предупредив, что аналогичная процедура возможна, когда Яценюк полетит обратно.

В МВД Украины заявили, что никаких препятствий со стороны Интерпола для перемещения Яценюка по всему миру не существует.

В марте Москва передала Киеву копию судебного постановления об аресте Яценюка по трем статьям: участие в вооруженной группе, покушение на преступление и умышленное убийство. По версии следствия, Яценюк участвовал в боевых действиях в Чечне в 1994-1995 гг. Экс-премьер обвинения отрицает. 

Политика
Новости

Володин назвал опасным прецедентом блокировку аккаунтов Кадырова

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал опасным прецедентом блокировку аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebооk. «Создается опасный прецедент. Исходя из принципа взаимности, мы должны так же поступить», — цитирует Володина «РИА Новости».

В ночь на субботу аккаунты Кадырова в Instagram и Facebооk оказались недоступны. При попытке зайти на страницы появлялось сообщение о том, что ссылка неверна или аккаунт удален. Власти Чечни заявили о кибератаке на Instagram Кадырова, за которой стоят США. Глава Чечни решил, что не будет восстанавливать доступ к страницам, так как сам давно хотел удалиться из этих сетей.

Володин напомнил, что аккаунты Кадырова закрыли после внесения его в «список Магнитского». Он добавил, что «правда все равно найдет себе дорогу, как бы ни пытались ее исказить».

Ранее США включили Кадырова в санкционный «список Магнитского», в который вносятся те, кто, по мнению Вашингтона, причастен к нарушению прав человека в России. По мнению Кадырова, США не могут ему простить, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом.

Политика
Новости

Илья Яшин приехал к Лермонтовскому скверу

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин приехал к Лемонтовскому скверу близ метро «Красные Ворота» в Москве, где люди собрались на организованную им акцию, сообщил корреспондент «Ведомостей» с места событий. На месте присутствуют порядка 350 человек.

Перед этим Яшин сообщил, что к нему домой пришла полиция. «У нас тут атмосфера немного накаляется. У подъезда моего дома полиция. Несколько сотрудников зашли внутрь», - написал Яшин в Twitter. Позже соратник Яшина Дмитрий Таралов сообщил, что полиция остановила депутата возле дома, ему зачитывают представление прокуратуры и запрещают проводить встречу в сквере.

В 15.00 мск в Лермонтовском сквере в Москве должно было начаться собрание Яшина с гражданами. Сначала депутат хотел провести праздничное мероприятие «День свободных выборов», но в связи с вмешательством полиции решил изменить формат на собрание граждан. Зампред совета депутатов Петр Царьков ранее сообщил, что полиция не намерена препятствовать проведению собрания, запрещено только использование политической символики.

Сквер по-прежнему открыт для граждан. Как передает корреспондент «Ведомостей», с плакатами и политической символикой никого нет. Полиция просит собравшихся не мешать проходить другим гражданам, потому что «акция не согласована с органами исполнительной власти».

К Илье Яшину пришла полиция

Выбор редактора
Политика
Новости

Лидер «Коммунистов России» Сурайкин выдвинут кандидатом в президенты

Интерфакс/Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Съезд партии «Коммунисты России» выдвинул ее главу Максима Сурайкина кандидатом в президенты России на выборах 2018 г., сообщила сегодня пресс-служба партии. «Шестой съезд партии "Коммунисты России" выдвинул товарища Максима (Сурайкина) кандидатом в президенты страны»,- говорится в сообщении.

Согласно программным тезисам кандидата, «России необходим сталинский президент-коммунист», который реализует принятую партией программу «Десять сталинских ударов по капитализму и американскому империализму». В самой программе прописана минимальная зарплата в 70 000 руб., пенсия в 40 000 руб. с ежегодной индексацией, «оборонительный союз антиимпериалистических государств по образцу Варшавского договора» и «восстановление Союзного государства с социалистической и советской перспективой».

Сторонники Сурайкина уже принесли материалы об участии в выборах в Центризбирком. Сегодня заявление подал самовыдвиженец - недавно осужденный за мошенничество основатель девелоперской компании Mirax Group Сергей Полонский.

Выборы президента состоятся 18 марта 2018 г. Для регистрации кандидату от непарламентской партии необходимо собрать 100 000 подписей не менее чем в 43 регионах России.

Кто намерен идти в президенты

Выбор редактора
Политика
Новости

В квартиру к Илье Яшину пришла полиция

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин сообщил, что к нему домой пришла полиция. «У нас тут атмосфера немного накаляется. У подъезда моего дома полиция. Несколько сотрудников зашли внутрь», - написал Яшин в Twitter. Позже соратник Яшина Дмитрий Таралов сообщил, что полиция остановила депутата возле дома, ему зачитывают представление прокуратуры и запрещают проводить встречу в сквере.

В 15.00 мск в Лермонтовском сквере в Москве должно было начаться собрание Яшина с гражданами. Депутат хотел провести праздничное мероприятие «День свободных выборов», но в связи с вмешательством полиции решил изменить формат на собрание граждан.

Зампред совета депутатов Петр Царьков ранее сообщил, что полиция не намерена препятствовать проведению собрания, запрещено только использование политической символики.

Сквер открыт для граждан. Как передает корреспондент «Ведомостей», с плакатами и политической символикой никого нет. Полиция просит собравшихся не мешать проходить другим гражданам, потому что «акция не согласована с органами исполнительной власти».

Бизнес
Новости

Более 50 рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за снегопада

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Из-за неблагоприятных погодных условий в московских аэропортах в воскресенье задерживаются десятки рейсов. Еще несколько отменены.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», во «Внуково» задержаны три рейса, два отменены. В «Домодедово» - 14 задержаны и шесть отменены. В «Шереметьево» задерживаются 35 рейсов.

Температура в Москве сегодня держится около нуля, осадки в виде мокрого снега. В ближайшие часы дождь со снегом не прекратится, говорят синоптики.

На Москву обрушился снегопад

Политика
Новости

Власти Москвы назвали провокацией призыв Яшина прийти на акцию в Лермонтовский сквер

Интерфакс
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Распоряжение главы московского муниципального округа Красносельский Ильи Яшина о проведении в Лермонтовском сквере собрания граждан противоречит закону, полиция его не допустит, сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников. «С точки зрения действующей нормативно-правовой базы эта акция незаконна. В соответствии с законом такое распоряжение [о собрании граждан] должно быть опубликовано не позднее чем за 20 дней до мероприятия», - сказал Черников в воскресенье.

«Мы не понимаем, зачем Яшин призывает прийти людей на стихийную акцию. Мы в очередной раз заявляем, что его действия носят провокационный характер и полиция будет действовать четко в соответствии с законом», - сказал Черников.

Сегодня Яшин сообщил, что в связи с запретом акции в виде праздника «День свободных выборов» в Лермонтовском сквере он издал распоряжение о проведении 24 декабря там же собрания жителей округа. Зампред совета депутатов района Петр Царьков заверил, что полиция не будет препятствовать проведению мероприятия, а люди могут не опасаться заержаний. «Представитель ГУВД полковник Махонин А. А. заверил организаторов, что Лермонтовский сквер не будет перекрыт, граждане могут в нем находиться. Полиция запрещает только политическую атрибутику», - написал Царьков в Twitter.

Московская полиция в воскресенье предупредила граждан, что массовое мероприятие в Лермонтовском сквере властями не согласовано. «Полиция повторно просит граждан воздержаться от участия в мероприятии и примет все необходимые меры по его пресечению», - сообщил столичный главк.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото