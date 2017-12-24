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Полиция попросила штаб Навального убрать с Марсова поля стол и стулья для сбора подписей

На Марсовом поле в Санкт-Петербурге сегодня проходит собрание инициативной группы по выдвижению Алексея Навального в президенты. Для регистрации участников активисты штаба Навального привезли стол и стулья.

Как передает «ОВД-Инфо», полиция пришла на Марсово поле незадолго до начала голосования и попросила убрать стол и стулья. Муниципальный депутат Даниил Кен написал в Twitter, что мебель, по заявлению полиции, мешает проходу граждан.

На Марсовом подошла полиция с видеокамерой, требуют убрать этот стол и стулья, "мешают проходу граждан". pic.twitter.com/3wBaNpvTjE — Daniil Ken (@daniilken) 24 декабря 2017 г.

Сегодня в 20 городах России проходят собрания инициативных групп по выдвижению Навального в президенты. В большинстве городов собрания проходят на улице. В Москве установили шатер в Серебряном Бору.

Голосования уже завершилось во Владивостоке, Перми, Омске, Новосибирске, Иркутске. Везде Навального поддержали не менее 600 человек.