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В России проходят собрания инициативных групп для выдвижения Навального в президенты

Сегодня в 20 регионах России проходят собрания инициативных групп для выдвижения Алексея Навального в президенты. Первое собрание прошло во Владивостоке. За выдвижение Навального проголосовали 650 человек, против – ни одного, сообщил региональный менеджер штаба политика Олег Снов.

В Москве инициативная группа по выдвижению Навального собирается в Серебряном Бору. Корреспондент «Ведомостей» Елена Мухаметшина сообщает, что пришло очень много людей, идет регистрация участников. На собрание пришли два представителя Центризбиркома России, сообщил руководитель подготовки наблюдателей в федеральном штабе Навального Николай Левшиц и подтвердил наш корреспондент.

Навальный в своем блоге сообщил, что штаб в Москве начал работать с пяти утра. «В Москве мы работаем только по приглашениям, которые рассылали волонтерам. Просьба отнестись к этому с пониманием. Я бы очень хотел пригласить всех желающих, но тогда только процедура регистрации затянется на сутки», - пояснил Навальный.

«ОВД-Инфо» сообщает, что в Астрахани задержаны 11 активистов штаба Навального. В Уфе полиция вручила местному координатору штаба политика предупреждение о недопустимости нарушения закона о митингах.

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