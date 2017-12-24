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Власти Москвы назвали провокацией призыв Яшина прийти на акцию в Лермонтовский сквер

Распоряжение главы московского муниципального округа Красносельский Ильи Яшина о проведении в Лермонтовском сквере собрания граждан противоречит закону, полиция его не допустит, сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников. «С точки зрения действующей нормативно-правовой базы эта акция незаконна. В соответствии с законом такое распоряжение [о собрании граждан] должно быть опубликовано не позднее чем за 20 дней до мероприятия», - сказал Черников в воскресенье.

«Мы не понимаем, зачем Яшин призывает прийти людей на стихийную акцию. Мы в очередной раз заявляем, что его действия носят провокационный характер и полиция будет действовать четко в соответствии с законом», - сказал Черников.

Сегодня Яшин сообщил, что в связи с запретом акции в виде праздника «День свободных выборов» в Лермонтовском сквере он издал распоряжение о проведении 24 декабря там же собрания жителей округа. Зампред совета депутатов района Петр Царьков заверил, что полиция не будет препятствовать проведению мероприятия, а люди могут не опасаться заержаний. «Представитель ГУВД полковник Махонин А. А. заверил организаторов, что Лермонтовский сквер не будет перекрыт, граждане могут в нем находиться. Полиция запрещает только политическую атрибутику», - написал Царьков в Twitter.

Московская полиция в воскресенье предупредила граждан, что массовое мероприятие в Лермонтовском сквере властями не согласовано. «Полиция повторно просит граждан воздержаться от участия в мероприятии и примет все необходимые меры по его пресечению», - сообщил столичный главк.