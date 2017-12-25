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Полиция уточнила число погибших в ДТП с автобусом у «Славянского бульвара»

Управление МВД по Москве сообщило число погибших в ДТП на Кутузовском проспекте. «По предварительным данным, пять человек от полученных травм скончались, три человека госпитализированы», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о четырех погибших. 15 человек пострадали, передавало агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Рассматриваются две версии происшедшего, сообщает МВД: водитель не справился с управлением или неисправность транспортного средства. «Водитель задержан. С ним работают сотрудники полиции», - уточняется в сообщении МВД. ЦОДД попросил водителей объезжать Кутузовский проспект, на котором образовалась пробка.

В понедельник, 25 декабря, автобус въехал в подземный пешеходный переход на на Кутузовском проспекте в Москве. Автобус следовал по маршруту до «Сколково».

Автобус въехал в пешеходный переход в Москве – фотографии с места происшествия