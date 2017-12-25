Мэр Москвы Сергей Собянин на месте происшествия Григорий Сысоев / РИА Новости

У метро «Славянский бульвар» на Кутузовском проспекте в Москве автобус въехал в подземный пешеходный переход. Об этом сообщило агентство «Москва». Фотографии инцидента появились в Telegram-каналах. Судя по снимкам, это был рейсовый автобус. Автобус следовал по маршруту до «Сколково», уточняет агентство «Москва».

Информация о погибших и пострадавших с самого начала разнилась. Сначала источник «РИА Новости» сообщил о четырех погибших и 15 пострадавших. В пресс-службе столичного управления ГИБДД агентству «Москва» подтвердили данные о гибели четырех человек. Вскоре источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сказал, что погибли пять человек, шесть получили травмы.

В ГУ МВД по Москве уточнили: в ДТП погибли четыре человека.

На сайте Life.ru появилось видео ДТП. На кадрах видно, как автобус стоит на остановке, затем выезжает на тротуар, въезжает в подземный переход, после чего скатывается по лестнице.

Источник: L!fe

Полиция сообщила, что рассматривает две основные версии ДТП. Первая версия - водитель не справился с управлением. Вторая - неисправность автобуса. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал «РИА Новости», что автобус могла подрезать другая машина или у него отказали тормоза.

Водитель после аварии задержан, передавал ТАСС. По данным Следственного комитета, на допросе он рассказал, что автобус, находясь на остановке, «внезапно начал самостоятельное движение». Со слов водителя, он пытался остановить автобус, но тормозная система не сработала, следует из сообщения на сайте СК. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК и ст. 264 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По данным собеседников «РИА Новости» и «Интерфакса», версия теракта в качестве причины ДТП не рассматривается. По словам двух информированных источников «Интерфакса», основной версией ДТП является техническая неисправность автобуса. Версия умышленного наезда на пешеходов полностью исключена, уточнил собеседник ТАСС. По его словам, автобус стоял на месте, водитель хотел перепарковать его, однако не справился с управлением и съехал в переход.

На место происшествия направили подъемный кран для извлечения автобуса, пишет ТАСС. МЧС сообщило, что к ликвидации происшествия привлечены больше 50 человек и 17 единиц техники.

В Twitter московского департамента транспорта была опубликована информация, что автобус, въехавший в переход, принадлежит подмосковному перевозчику «Мострансавто». Правительство Москвы окажет пострадавшим всю необходимую помощь, отмечалось в сообщении.

Позднее в официальном Twitter мэра Москвы Сергея Собянина появилась информация, что автобус принадлежал одинцовской транспортной компании. «Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших», - написал мэр Москвы. Он лично прибыл на место происшествия и поручил внепланово проверить все автобусные парки столицы.

Автобус, попавший в ДТП, совершал регулярный маршрут от станции «Славянский бульвар» с остановкой у Московской школы управления «Сколково» и далее в Инновационный центр «Сколково», рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь фонда «Сколково» Александра Барщевская. По ее словам, «Сколково» выражает соболезнования близким погибших.

Переход, где произошло событие, находится рядом с метро «Славянский бульвар. Это переход от метро через Кутузовский проспект к Славянскому бульвару. Рядом располагается торговый центр «Океания».

На Кутузовском проспекте из-за аварии затруднено движение. «Просим водителей объезжать данный участок по ТТК, улице Б. Филевской, проспекту Мичуринскому», - пишет ЦОДД.