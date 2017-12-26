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Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Двое пострадавших в ДТП с автобусом у «Славянского бульвара» находятся в тяжелом состоянии, семь человек - в состоянии средней степени тяжести, рассказал заммэра Москвы Леонид Печатников.

По словам Печатникова, есть надежда, что удастся избежать других жертв: «Тем не менее <…> двое находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Мы оцениваем их состояние как тяжелое» (цитата по ТАСС).

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25 декабря пассажирский автобус подмосковного перевозчика «Мострансавто» въехал в подземный пешеходный переход около станции метро «Славянский бульвар». По последним данным, погибли четыре человека, девять были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК и ст. 264 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Рассматриваются две версии произошедшего: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен.

Водителя автобуса после ДТП задержали. Как сообщил СК в понедельник, водитель рассказал, что автобус внезапно начал самостоятельное движение. Со слов водителя, он пытался остановить его, но тормозная система не сработала. Производитель автобуса – группа ГАЗ, которой принадлежит Ликинский автобусный завод, – заявил, что «с большой долей вероятности» водитель не использовал ни одну из тормозных систем автобуса.

По данным источника «Интерфакса», состояние водителя автобуса оценивается как средней тяжести: он получил закрытую черепно-мозговую травму, травмы грудной клетки и легких и перелом ребер, у него диагностирован гипертонический криз.

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