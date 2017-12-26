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Медведев пожелал Путину победы на президентских выборах

Председатель правительства Дмитрий Медведев пожелал действующему президенту Владимиру Путину победы на выборах главы государства, которые состоятся в марте 2018 г.

«От имени правительства хотел бы пожелать вам, уважаемый Владимир Владимирович, успехов в выполнении задуманного, но и, скажем прямо, пожелать победы на президентских выборах», – обратился Медведев к Путину на заседании кабинета министров.

Медведев отметил, что предвыборный период является ответственным для власти, потому правительство сделает все, чтобы он прошел спокойно.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 г. Путин будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца. Для допуска на выборы по действующему законодательству ему необходимо собрать в свою поддержку 300 000 подписей избирателей.

От сбора подписей освобождаются выдвиженцы парламентских партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»), кандидаты от непарламентских партий должны представить Центризбиркому 100 000 подписей.

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