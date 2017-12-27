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Россия ограничит для США возможности в рамках договора по открытому небу

С 1 января число аэропортов, доступных для использования самолетами-наблюдателями США в рамках договора по открытому небу, будет сокращено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник. Он пояснил, что перечень аэродромов будет приведен «в соответствие с договором» и станет «зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января».

О намерении Госдепартамента США ввести ограничения для России в рамках договора по открытому небу стало известно в сентябре 2017 г. Тогда The Wall Street Journal писала, что ограничения могут коснуться полетов российских самолетов над Аляской и Гавайями. Это связывалось с ограничениями, введенными Россией на полеты над Калининградской областью. Договор допускает полеты на расстояние до 5000 км, тогда как Москва ограничила их дальностью в 500 км, пояснял изданию источник в Пентагоне.

В Кремле призвали США руководствоваться текстом договора при выдвижении любых претензий.

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Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 г. представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 г. Документ дает право совершать наблюдательные облеты территорий стран-участниц для контроля военной деятельности.

В августе 2017 г. российский Ту-154 в рамках договора совершил наблюдательный полет над правительственными зданиями США, передавал телеканал CNN. Российская миссия была допущена в особо охраняемое пространство вокруг Белого дома. Самолет облетел Капитолий, Пентагон и ЦРУ, а также объединенную базу Andrews в Мэриленде.