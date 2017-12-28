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В Кремле ответили на планы Навального провести всероссийскую акцию протеста

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать призыв политика Алексея Навального к забастовке избирателей в связи с отказом ЦИК зарегистрировать его кандидатом в президенты России. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

На вопрос журналистов, как в Кремле относятся к намерению Навального, Песков сказал: «Никак». «У нас есть соответствующие ведомства, которые подобные призывы и намерения проверяют на предмет соответствия законодательству. Они, безусловно, это сделают», — добавил представитель Кремля.

Ранее Навальный объявил о проведении общероссийской акции «в поддержку забастовки избирателей», которая запланирована на 28 января. Предварительные заявки на проведение шествий и митингов в этот день они начинают подавать уже сейчас, чтобы места, где они планируют их проводить, не были заняты другими мероприятиями, отметил политик. Навальный анонсировал акции после того, как Центризбирком отказал ему в регистрации кандидатом в президенты. «Властям важно изобразить, что народ верит в выборы и согласен с такой конструкцией, а мы будем доказывать, что нет, что граждане России требуют конкуренции», - сказал Навальный.