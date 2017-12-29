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Власти Москвы назвали возможную причину ДТП с автобусом у метро «Сходненская»

По предварительным данным, виновником ДТП с автобусом у метро «Сходненская» в Москве стал другой водитель, сообщается в твиттере Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«По предварительной информации, автомобиль ударил автобус, из-за чего автобус совершил наезд на остановку», - отмечается в сообщении.

В департаменте отметили, что водитель автобуса, наехавшего на остановку общественного транспорта, прошел необходимый предрейсовый контроль. У него нет ни одного нарушения ПДД с 2015 г., отмечается в сообщении департамента.

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Возможную причину ДТП также называет Главное управление МВД по Москве. На его сайте сообщается, что водитель автобуса, по предварительной информации, пытался уйти от столкновения с другим транспортным средством, но не справился с управлением и наехал на остановку.

Автобус наехал на остановку недалеко от метро «Сходненская» утром в пятницу. Изначально появилась неофициальная информация о двух погибших в результате ДТП. В частности, источник «Интерфакса» сообщал, что погиб один человек, стоявший на остановке, и один - из автобуса. Позднее информацию о погибших опровергли. По последним данным, пострадали три человека. Об этом сообщило Главное управление МВД по столице и пресс-служба московского управления ГИБДД. В департаменте транспорта уточнили, что никто из пострадавших не находится в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет, сообщили в департаменте.

Это уже второй на этой неделе случай наезда пассажирского автобуса на людей в Москве. В понедельник, 25 декабря, автобус, принадлежащий подмосковному перевозчику «Мострансавто», въехал в подземный пешеходный переход около станции метро «Славянский бульвар». В результате погибли четыре человека, более десяти пострадали. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК и ст. 264 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель автобуса заявил о неисправности тормозной системы.

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