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Минобороны заметило в небе самолет США во время атаки на Хмеймим

Разведывательный самолет ВМС США «Посейдон» патрулировал воздушное пространство между базой Хмеймим и пунктом материального обеспечения флота в Тартусе в момент атаки беспилотных летательных аппаратов на базу, говорится в поступившем в «Ведомости» заявлении департамента информации Минобороны.

Американский самолет «барражировал между Тартусом и Хмеймимом» на высоте 7000 м более четырех часов, отмечается в сообщении. Ведомство назвало это «странным совпадением».

В ведомстве отмечают, что в предыдущем заявлении о передаче террористам технологий для совершения атаки «намеренно ничего не говорилось ни о причастности к этому конкретной страны, ни о самих технологиях». Только для того, чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА, и для сброса боеприпасов в системе GPS «необходимо иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран», заявило министерство.

«Всего этого у террористов до недавнего времени не было», – подчеркивается в сообщении департамента Минобороны.

13 дронов атаковали авиабазу Хмеймим в ночь на 6 января. Семь беспилотников были уничтожены, остальные российские специалисты взяли под контроль: три аппарата взорвались при посадке, еще три удалось захватить невредимыми. 8 января Минобороны заявило, что инженерные решения, использованные террористами, «могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями». При этом конкретная страна в сообщении ведомства не называлась.