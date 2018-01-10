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Посольство России в США предостерегло Вашингтон от предвыборного давления на Москву

Попытки оказать давление на Москву при выдвижении кандидатов на выборы президента России «неприемлемы». Об этом говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном на его официальной странице в Facebook. «Требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства», - отмечается в сообщении.

26 декабря представитель Госдепартамента США Клэй Ноэл заявил об обеспокоенности Вашингтона отказом в допуске к участию в президентских выборах основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. «Такие действия указывают, что российское правительство не смогло защитить пространство в России для осуществления прав человека и реализации основных свобод», — приводил его слова ТАСС. После этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это заявление рассматривается как «прямое вмешательство как в процесс выборов, так и [во] внутренние дела государства».

6 января Апелляционная коллегия Верховного суда оставила в силе постановление Центризбиркома о недопуске Алексея Навального к президентским выборам – 2018.

В российском посольстве в США настаивают, что обвинения со стороны Вашингтона «в политической подоплеке» отказов в регистрации потенциальных кандидатов на выборах президента «абсолютно необоснованны и политизированы, а сомнения в демократическом характере предстоящих выборов – несостоятельны». Дипломаты повторяют тезис МИДа о странном совпадении подобных обвинений с «очередной волной лживых утверждений о вмешательстве России в электоральные процессы в других странах.

Российские дипломаты выразили надежду на то, что власти США не будут чинить препятствий при голосовании проживающим в Америке российским гражданам.